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Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững

Thứ Bảy, 17:30, 26/09/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne đã trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính, hợp tác phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.

Tại thủ đô Ottawa, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao với Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne và làm việc với Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada). Cuộc làm việc mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, nhằm thúc đẩy dòng vốn quốc tế cho khu vực tư nhân và các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam.

viet nam va canada tang cuong hop tac, thuc day dong von dau tu ben vung hinh anh 1
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng François-Philippe Champagne. Ảnh: Hà Linh

Tại cuộc gặp xã giao giữa hai Bộ trưởng Tài chính, hai bên đã trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính và hợp tác phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là các nội dung nhằm triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trân trọng mời Bộ trưởng Tài chính Canada sang thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai cơ quan tài chính tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các định hướng hợp tác kinh tế - tài chính song phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Tại buổi làm việc với FinDev Canada, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trao đổi với ông Nick Anstett, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược của định chế tài chính phát triển thuộc Chính phủ Canada, về cơ hội hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thông qua đầu tư của khu vực tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính khí hậu, cơ sở hạ tầng bền vững, chuyển đổi năng lượng và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu duy trì tăng trưởng cao, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển khu vực tư nhân theo hướng bền vững. Để thực hiện các mục tiêu này, Việt Nam có nhu cầu lớn về nguồn vốn dài hạn với chi phí hợp lý, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng mong muốn FinDev Canada tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, đồng thời tăng cường kết nối với các ngân hàng, doanh nghiệp và định chế tài chính trong nước nhằm xác định những dự án phù hợp.

Về phía FinDev Canada, ông Nick Anstett đánh giá Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính khí hậu. FinDev Canada đã triển khai hai khoản đầu tư tại Việt Nam thông qua VPBank và HDBank trong năm 2025, mỗi khoản trị giá 75 triệu USD, góp phần hỗ trợ tài chính xanh, nông nghiệp và khu vực doanh nghiệp tư nhân. Ông Nick Anstett cho biết, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường được FinDev quan tâm trong chiến lược hoạt động 5 năm tới. Định chế này mong muốn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hiện đại hóa lưới điện, lưu trữ năng lượng, cơ sở hạ tầng bền vững và nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và quỹ hưu trí Canada vào những dự án tại Việt Nam.

viet nam va canada tang cuong hop tac, thuc day dong von dau tu ben vung hinh anh 2
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện FinDev Canada. Ảnh: Hà Linh

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất phương hướng triển khai hợp tác cụ thể: Phía FinDev sẽ gửi các tiêu chuẩn, điều kiện của các dự án vay hoặc hỗ trợ kỹ thuật hoặc mua cổ phần, cổ phiếu sang Việt Nam; căn cứ vào đó, phía Việt Nam sẽ lựa chọn các dự án phù hợp với mục tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn của FinDev.

Xuân Lan/VOV1
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