Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường quan hệ đối tác toàn diện

Trong chương trình thăm làm việc tại Hoa Kỳ, từ ngày 10-12/7/2019, tại Washington D.C, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu một số cơ quan Đảng đã gặp và trao đổi với các tổ chức và thiết chế chính phủ Hoa Kỳ và quốc tế, các tổ chức học thuật và tư vấn chính sách, tư vấn đầu tư quốc tế tại Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng gặp Hạ nghị sỹ Ted Yoho-Nguyên Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, quan chức cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.

Chuyến thăm diễn ra trong một thời điểm có nhiều diễn biến đối với các vấn đề quốc tế và khu vực nói chung cũng như quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ nói riêng. Do vậy, góp phần làm rõ hơn các vấn đề chính sách chung mà hai bên quan tâm và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ trên các lĩnh vực: kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ, nghiên cứu và tư vấn chính sách, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo và chia sẻ tri thức.



Làm việc với chính giới Hoa Kỳ, ông Nguyễn Xuân Thắng đã có các cuộc tiếp xúc như với Hạ nghị sỹ Ted Yoho -Nguyên Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, ngài Michael Kratsios - Phó Cố vấn Tổng thống Mỹ về Chính sách công nghệ, ngài Walter Douglas - Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách CA-TBD.

Ông Nguyễn Xuân Thắng gặp Phó cố vấn Tổng thống Mỹ về KHCN Michael Kratsios.

Hướng tới 25 năm kỷ niệm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, hai bên rất vui mừng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện và niềm tin chiến lược mà hai bên đã xây dựng. Hai bên cũng chia sẻ góc nhìn về triển vọng tốt đẹp hơn trong quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian tới.

Hai bên cũng đã trao đổi thẳng thắn và chân thành những vấn đề quốc tế, khu vực và những ảnh hưởng đối với mối quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ bao gồm cục diện ở Châu Á- Thái Bình Dương, căng thẳng thương mại Trung- Mỹ và điều chỉnh chính sách của các nước lớn, cụ thể là Hoa Kỳ và Trung Quốc; tiếp cận và các chính sách cụ thể của Hoa Kỳ trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Hai bên cũng đã có những trao đổi thẳng thắn về vấn đề thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam gần đây.

Ông Nguyễn Xuân Thắng gặp ông Walter Lohman, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á của Quỹ Di sản.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin thêm để phía bạn rõ Việt Nam không thỏa hiệp và nghiêm khắc với các hoạt động gian lận thương mại và trung chuyển hàng hóa của nước thứ ba qua Việt Nam. Đây không chỉ là vấn đề về uy tín của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế mà còn vì nguyên tắc thương mại chung. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng làm rõ, diễn biến thương mại gần đây của hai nước cũng đánh dấu các nỗ lực trong một thời gian dài của Việt Nam trong vấn đề cải thiện chất lượng hàng hóa Việt Nam và xây dựng, cơ cấu hàng hóa và thị trường mới.

Ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Walter Douglas-Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Châu Á – Thái Bình Dương.

Làm việc với các tổ chức tư vấn chính sách hàng đầu của Hoa Kỳ (như: Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), Quỹ Di sản (Heritage Foundation), Tập đoàn tư vấn đầu tư quốc tế Albright Stonebridge,...), ông Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đã trao đổi và làm sâu sắc một số vấn đề liên quan. Đánh giá và dự báo về tình hình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất là Biển Đông, cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ, mối quan hệ Việt-Mỹ, và vấn đề thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS).

Làm việc với thiết chế học thuật và hợp tác phát triển quốc tế (gồm: Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), các trung tâm và viện nghiên cứu thuộc Trường Quan hệ quốc tế Elliot, Đại học George Washington,..), ông Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn trao đổi về khả năng thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đào tạo. Bên cạnh đó Đoàn Việt Nam cũng chia sẻ tri thức, học thuật về đánh giá và dự báo về tình hình thế giới và khu vực, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao nhằm tranh thủ cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ông Nguyễn Xuân Thắng và đoàn làm việc tham dự thảo luận bàn tròn tại trường quan hệ quốc tế Elliot thuộc trường Đại học George Washington.

Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định cam kết can dự có trách nhiệm, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, trên cơ sở luật pháp quốc tế tại khu vực Ấn Độ - Châu Á -Thái Bình Dương. Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và triển khai Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hoa Kỳ đánh giá cao những đóng góp chủ động và tích cực của Việt Nam đối với duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 và Chủ tịch ASEAN 2020.

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Theo lịch trình công tác, từ 15-16/7, ông Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn sẽ làm việc với các Trường Đại học California tại Berkerly và Đại học California tại Davis thuộc bang San Fransico. Đoàn cũng làm việc với một số tập đoàn công nghệ cao và doanh nghiệp hàng đầu của thế giới tại Thung lũng Silicon nhằm tìm hiểu về hợp tác đầu tư chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác nghiên cứu, giao lưu học thuật về quản trị số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo./.