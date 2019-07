Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác chính trị, an ninh

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn. Đoàn Thái Lan do Đại tướng Wanlop Rugsanaoh, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc họp, hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng…

Cuộc họp Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về hợp tác Chính trị, An ninh lần thứ 11.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế Nhóm công tác chung về hợp tác Chính trị, An ninh đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược hai nước ngày càng thực chất, sâu rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân hai nước

Cuộc họp đã tập trung trao đổi tình hình thế giới, khu vực có ảnh hưởng đến hợp tác chính trị và an ninh giữa hai nước; rà soát, kiểm điểm kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh - tình báo, quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, pháp luật và tư pháp, các vấn đề khác liên quan đến an ninh hai nước; đồng thời thống nhất nội dung và phương hướng hợp tác chính trị - an ninh cho giai đoạn tiếp theo, góp phần triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi họp

Cũng trong thời gian thăm Thái Lan và dự cuộc họp Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về hợp tác Chính trị, An ninh lần thứ 11 từ ngày 30/7 - 2/8, Trưởng Nhóm công tác chung phía Việt Nam cùng một số đại biểu đã chào xã giao Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng Phụ trách An ninh Thái Lan, tham quan một số địa điểm và giao lưu thể thao với các thành viên phía Thái Lan nhằm tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, phong tục truyền thống của Thái Lan, tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên.

Cuộc họp Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về hợp tác Chính trị, An ninh lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Việt Nam theo cơ chế luân phiên./.