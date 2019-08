Việt Nam-Lào sát cánh trong cuộc chiến chống ma túy

Ngày 20/8, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ An ninh Lào và các lực lượng liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Somvang Thammasith, Ủy viên Đảng ủy Bộ An ninh Lào, Thứ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị

Trong quá trình triển khai thực hiện đợt cao điểm, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ hơn 2.000 đối tượng (trong đó có 8 đối tượng truy nã về ma túy), thu giữ hơn 117 kg heroin... . Riêng 3 địa phương trọng điểm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bắt giữ: 849 vụ với hơn 1100 đối tượng. Lực lượng Công an của 4 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào khám phá 17 vụ án ma túy, bắt 27 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng là người Việt Nam, thu giữ hơn 160.000 viên ma túy tổng hợp và hơn 10 kg heroin.



Sau khi nghe các đại biểu tham luận tại hội nghị về những cách làm hay cũng như những tồn tại, khó khăn từ các đơn vị, địa phương của hai nước trong đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy trên tuyến biến giới Việt Nam – Lào, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Qúy Vương cho rằng, trong đợt cao điểm vừa qua, lãnh đạo hai bên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ của các lực lượng trên mặt trận phòng, chống ma túy (PCMT). Tại Hội nghị, các đại biểu đã tri ân gương anh dũng hy sinh của Thiếu tá Vi Văn Nhất, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy nói chung, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa các nước láng giềng là đòi hỏi thực tế khách quan. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, những năm qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ và có nhiều sáng kiến trong các hoạt động hợp tác quốc tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới trong nỗ lực chung đấu tranh ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Qúy Vương, trong thời gian qua, tuyến biên giới Việt - Lào đã và đang bị các đối tượng tội phạm ma túy lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào sang Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi các nước. Các đường dây tội phạm ma túy có sự móc nối của các đối tượng ở hai nước và nước thứ ba đang tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động, mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng ngày càng lớn, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động nhằm đối phó với các biện pháp đấu tranh của các cơ quan chức năng… Nguy hiểm hơn là hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam do các toán, nhóm đối tượng có vũ trang, liều lĩnh, vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả cơ quan chức năng khi bị phát hiện, truy bắt…

Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, thời gian tới, các lực lượng chức năng hai nước cần tiếp tục thực hiện tốt Biên bản Hội nghị hợp tác kiểm soát ma túy, chất hướng thần và tiền chất, Biên bản hợp tác năm 2019, giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào…; Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phải phát huy vai trò chủ công, nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy…

Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể Bộ An ninh Lào và 2 tỉnh Hủa Păn, Bô Ly Khăm Xay

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Somvang Thammasith nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát Lào - Việt Nam cần phải quyết tâm cao để chống lại các thách thức và cùng nhau kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau trong việc giải quyết các vấn đề tội phạm; Thông báo tình hình, thủ đoạn của tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi kinh nghiệm để phát triển lực lượng và giúp đỡ về mặt kỹ thuật cần thiết để xây dựng lực lượng vững mạnh, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về kỹ thuật, đáp ứng trong công tác phòng, chống tội phạm góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ANTT, an toàn xã hội hiện nay và trong tương lai của hai nước.

Nhân dịp này, Bộ Công an Việt Nam trao Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Tổng kết đợt cao điểm./.

