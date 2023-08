Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang Từ Quốc Hiệu xuống làm Phó Giám đốc

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Bắc Giang và 2 bị can

VOV.VN - Chiều 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Giám đốc CDC Bắc Giang và 2 bị can do liên quan đến vụ nâng giá xét nghiệm của Công ty Việt Á.