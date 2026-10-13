Hà Nội trao giải 126 tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 13/10 Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội cho 126 tác phẩm xuất sắc. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải.

Sau hơn 3 tháng phát động sôi nổi, rộng khắp từ Thành phố đến từng chi bộ cơ sở, Cuộc thi đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng tham gia của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các xã, phường, các đảng ủy trực thuộc, lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đoàn viên, học sinh, sinh viên và bạn bè quốc tế.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại hội nghị.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 đã ghi nhận bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, số lượng, chất lượng và lý luận. Cuộc thi đã nhận được hơn 272.200 bài dự thi từ 155 đơn vị, địa phương, gấp hơn 2 lần so với năm 2025 và đã có tác động rộng lớn tới các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi nêu rõ, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển Thủ đô.

Qua 6 lần tổ chức, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Cuộc thi năm nay, Hà Nội đã có 80 tác phẩm được lựa chọn gửi đi thi cấp Trung ương và 126 tác phẩm xuất sắc được trao giải cấp thành phố. Nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề lớn có tính thời sự và thực tiễn cao như: sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số, xây dựng chỉnh đốn đảng và những quyết sách chiến lược phát triển đất nước và Thủ đô trong giai đoạn mới.

Những kết quả đó khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản lưu ý, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng cao, đòi hỏi phải chủ động hơn, sắc bén hơn và hiệu quả hơn.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy tặng các tập thể xuất sắc trong cuộc thi.

“Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức tuyên truyền, kiên trì phương châm kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là cơ bản, lâu dài; chủ động cung cấp thông tin chính thống, tích cực, có tính thuyết phục; kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những cây bút có năng lực, bản lĩnh, tư duy lý luận và khả năng vận dụng thực tiễn, xây dựng lực lượng nòng cốt có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, ông Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.