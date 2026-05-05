Xây dựng Chương trình phòng, chống tội phạm: Yêu cầu rõ người, rõ việc

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị và 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, công tác phòng, chống tội phạm đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình tội phạm thời gian tới được dự báo tiếp tục phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có xu hướng xuyên quốc gia, gắn với công nghệ cao, không gian mạng, tài chính, kinh tế; cùng với đó là các vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm trong bối cảnh đất nước chuyển đổi số nhanh, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quán triệt tinh thần tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài, nhằm huy động tổng thể các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tạo bước chuyển biến căn bản, bền vững trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo lần thứ nhất Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình; đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và công tác phòng, chống tội phạm; xác định quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế phối hợp liên ngành, liên cấp; đồng thời cho ý kiến đối với danh mục các dự án, tiểu dự án.

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm phải bảo đảm rõ quan điểm chỉ đạo, rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, giải pháp; đặc biệt là rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Chương trình phải có tính chiến lược, tổng thể, đồng bộ, khả thi cao; gắn kết với các chương trình mục tiêu quốc gia, chiến lược chuyển đổi số quốc gia và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời đề nghị các thành viên tổ giúp việc, thư ký các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của Bộ Công an để nghiên cứu kỹ quy trình, hoàn thiện hồ sơ, văn bản bảo đảm chặt chẽ, chất lượng; không thiết kế quá dàn trải và phải xác định rõ nhiệm vụ của từng bộ, ngành cũng như trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện báo cáo và các hồ sơ liên quan để gửi thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu, cho ý kiến, tổng hợp báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo trước ngày 10/5/2026.