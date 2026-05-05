Xây dựng Chương trình phòng, chống tội phạm: Yêu cầu rõ người, rõ việc

Thứ Ba, 15:01, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 5/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị và 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, công tác phòng, chống tội phạm đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình tội phạm thời gian tới được dự báo tiếp tục phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có xu hướng xuyên quốc gia, gắn với công nghệ cao, không gian mạng, tài chính, kinh tế; cùng với đó là các vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm trong bối cảnh đất nước chuyển đổi số nhanh, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự báo cáo tại phiên họp

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quán triệt tinh thần tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài, nhằm huy động tổng thể các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tạo bước chuyển biến căn bản, bền vững trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo lần thứ nhất Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình; đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và công tác phòng, chống tội phạm; xác định quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế phối hợp liên ngành, liên cấp; đồng thời cho ý kiến đối với danh mục các dự án, tiểu dự án.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm phải bảo đảm rõ quan điểm chỉ đạo, rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, giải pháp; đặc biệt là rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Chương trình phải có tính chiến lược, tổng thể, đồng bộ, khả thi cao; gắn kết với các chương trình mục tiêu quốc gia, chiến lược chuyển đổi số quốc gia và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Toàn cảnh phiên họp

Đồng thời đề nghị các thành viên tổ giúp việc, thư ký các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của Bộ Công an để nghiên cứu kỹ quy trình, hoàn thiện hồ sơ, văn bản bảo đảm chặt chẽ, chất lượng; không thiết kế quá dàn trải và phải xác định rõ nhiệm vụ của từng bộ, ngành cũng như trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện báo cáo và các hồ sơ liên quan để gửi thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu, cho ý kiến, tổng hợp báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo trước ngày 10/5/2026.

Việt Cường/VOV1
Tag: Bộ Công an Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm
Thiếu tướng Tô Anh Dũng: Phòng chống tội phạm kinh tế, bảo vệ động lực phát triến
VOV.VN - Dịp cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế chủ động tham mưu, chuyển mạnh từ xử lý sang phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo vệ động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Bộ đội Biên phòng Điện Biên mở đợt cao điểm chống tội phạm trên tuyến biên giới
VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phát động đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, tập trung siết chặt an ninh biên giới dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hợp tác quốc tế là yêu cầu bắt buộc trong phòng chống tội phạm mạng
VOV.VN - Theo Thiếu tá Phạm Quang Huy (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an), hợp tác quốc tế trở thành một trong những yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh tội phạm mạng hiện nay mang tính xuyên biên giới rất rõ nét.

