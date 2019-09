Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu Hải Dương 08 khỏi vùng biển Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Ngày 12/9, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về nhóm tàu Hải Dương 08, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo các cơ quan chức năng của Việt Nam thì nhóm tàu Hải Dương 08 của Trung Quốc tiếp tục vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.



“Việt Nam kiên quyết phản đối việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 08 của Trung Quốc tiếp tục các hành động vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của mình được xác định phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Việt Nam cũng đã nêu quan điểm về những ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động vi phạm của nhóm tàu Hải Dương 08 đối với quan hệ hữu nghị giữa 2 nước, hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông cũng như ở khu vực. Vì những lý do đó, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm nghiêm trọng này và rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết: “Về những phát ngôn gần đây của phía Trung Quốc liên quan đến hoạt động kinh tế của Việt Nam trên vùng biển của mình, Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán là mọi hoạt động kinh tế biển của Việt Nam, trong đó có hoạt động dầu khí đều được triển khai trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hoàn toàn thuộc Việt Nam, được xác định từ lãnh thổ đất liền được xác định đúng theo UNCLOS 1982 mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên”.

Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 đã xác định rõ phạm vi và là cơ sở pháp lý duy nhất để các quốc gia xác định quyền hưởng các vùng biển của mình. Các quốc gia tuân thủ, thừa nhận bởi các thực tế xét xử cũng như sự đồng tình rộng rãi của các luật sư có uy tín quốc tế. Do đó, không có nước nào có thể đưa ra các yêu sách về các vùng biển ở khu vực Biển Đông vượt quá những giới hạn về mặt địa lý và nội dung được quy định trong UNCLOS 1982.

Những yêu sách bất hợp pháp, không phù hợp với UNCLOS 1982 không thể là cơ sở để khẳng định rằng có tồn tại các vùng biển tranh chấp hay chồng lấn. Các hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trong vùng biển của mình như nên trên là sự vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm UNCLOS 1982. Việt Nam cũng khẳng định lập trường của mình đối với chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa./.