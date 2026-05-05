Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

Thứ Ba, 15:48, 05/05/2026
Trước sự việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5/2026 đến ngày 16/8/2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5/2026 đến ngày 16/8/2026 tại một số khu vực ở Biển Đông.

Ngày 5/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua."

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), tôn trọng quyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.

Theo TTXVN
Tag: Trung Quốc chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa Biển Đông lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc UNCLOS 1982
Việt Nam tái khẳng định lập trường về giải quyết tranh chấp ở Biển Đông
VOV.VN - Bộ Ngoại giao nhấn mạnh các tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

VOV.VN - Bộ Ngoại giao nhấn mạnh các tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trao Công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên biển Đông
Trao Công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên biển Đông

VOV.VN - Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định nhiều lần.

VOV.VN - Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định nhiều lần.

Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 17: “Đoàn kết trong bất định”
Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 17: “Đoàn kết trong bất định”

VOV.VN - Với chủ đề “Đoàn kết trong bất định”, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức khai mạc sáng 3/11 tại thành phố Đà Nẵng.

VOV.VN - Với chủ đề “Đoàn kết trong bất định”, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức khai mạc sáng 3/11 tại thành phố Đà Nẵng.

