10 màn hình máy tính đẳng cấp dành cho các game thủ

1. BenQ EX3501R với kích thước lớn, bộ điều khiển màn hình tối ưu hóa các nhu cầu của game thủ. 2. Alienware AW3418DW có tốc độ siêu nhanh với khung hình rộng đến 34 inch, đáp ứng chiều sâu thực tế ảo cho các game thủ. 3. AOC Agon AG352UCG cũng mang lại tốc độ nhanh với màn hình lớn, tuy nhiên mức giá cao là điểm cần cân nhắc. 4. BenQ PD3200U có màn hình rộng 32 inch, tuy nhiên thiết kế đơn điệu kém đặc sắc là hạn chế của dòng sản phẩm này. 5. Asus MG248Q có màn hình rộng 23,6 inch, thiết kế đơn giản, với mức giá thấp nhất trong nhóm 10 màn hình giới thiệu cho game thủ lần này. 6. BenQ Zowie XL2540 với kích thước màn hình 24-inch, tỷ lệ khung hình 16:9 phù hợp với nhu cầu của game thủ chuyên nghiệp. 7. Samsung CHG90 QLED là màn hình lớn nhất được giới thiệu lần này (49 inch), khả năng tái tạo màu ấn tượng, chất lượng hình ảnh đẹp và mức giá "khủng" tương đương với các tính năng được hỗ trợ (1.500 USD). 8. Samsung CHG70 QLED có tỷ lệ tương phản, ánh sáng tốt, chất lượng màu sắc, hình ảnh đẹp, tuy nhiên kích thước khá cồng kềnh so với các mẫu cùng loại 32 inch. 9. Alienware 25 có kích thước màn 24,5 inch. Thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, độc đáo. Tuy nhiên, mức giá 525 USD lại khá cao so với các sản phẩm các hãng khác cùng kích thước. 10. Thêm một dòng màn hình 24 inch giá rẻ là Asus ROG Swift PG248Q. Thiết kế chắc chắn, đơn giản là điểm cộng so với tốc độ xử lý hình ảnh và độ phân giải của dòng màn hình này./.

