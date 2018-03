16 điểm Apple cần cải thiện trên iOS 12 mới

Chế độ nhiều người dùng trên iPad. Apple liên tục nói rằng iPad có thể thay thế máy tính của chúng ta, nhưng thật sự iPad chẳng thể làm được nếu thiếu chế độ nhiều người dùng (Multi-user). Cải thiện Siri. Siri hiện tại đang bị các trợ lý ảo của Google và Amazon vượt mặt ở khả năng đưa ra các câu trả lời liên quan, các context có thể hiểu được, phân tích giọng nói chính xác và hoạt động với nhiều thiết bị khác. Fan của quả táo khuyết đang hy vọng khả năng Siri sẽ cải thiện tốt hơn trong iOS 12. Thay thông báo âm lượng phiền toái. Nhiều người đề nghị thay đổi chúng thành con số, một thanh kéo mỏng hoặc thậm chí là chỉ cần giảm kích cỡ của bảng thông báo hiện tại. Có thể thấy được rằng dù không phải là một vấn đề gì to lớn nhưng rất nhiều người mong muốn loại bỏ bảng thông báo khó chịu này. Thiết lập camera trong ứng dụng chụp ảnh. Cải thiện lại ứng dụng camera là một trong những tin đồn chính về iOS 12. Mọi người muốn ứng dụng chụp ảnh của iOS có thêm một vị trí thay đổi định dạng video mà không cần phải thoát ứng dụng chụp ảnh và mở thiết lập lên. Tương tự như ở chế độ Slo-Mo và Timelapse. Chế độ Dark Mode thực thụ. Việc thừa hưởng nhiều lợi ích từ chế độ Dark Mode trên iPhone X sử dụng màn hình OLED đã khiến nhiều người dùng mong chờ. Tuy trên iOS 11 bạn có thể sử dụng chế độ đảo màu nhưng đó không thực sự là một phiên bản Dark Mode thực thụ nên người dùng (đặc biệt là iPhone X) rất mong chế độ này sẽ sớm được Apple phát triển. Tự do đặt các icon ứng dụng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể sắp xếp chúng theo các cột và hàng mặc định mà không thể tự do đặt chúng tùy thích ở những vị trí mà người dùng cho là tiện lợi với họ. Giả dụ nếu bạn muốn đặt một ứng dụng thường xuyên sử dụng ở góc trái bên dưới màn hình để ngón cái tay trái của bạn dễ dàng tiếp cận. Bạn chẳng thể nào di chuyển nó tới đó được nếu màn hình chính của bạn không có đủ ứng dụng để đẩy icon ứng dụng bạn muốn xuống tận đó. Màn hình luôn bật (Always-on Display). Cũng sử dụng màn hình OLED như nhiều điện thoại cao cấp khác, cho phép sử dụng năng lượng được tốt hơn, hiệu quả hơn nhưng iPhone X lại không hề có Always-On Display như những chiếc điện thoại khác. Tất nhiên, việc này đòi hỏi khá nhiều công sức của các nhà phát triển nhưng hiện tại thứ mà người dùng mong muốn chỉ cần đơn giản là màn hình khóa hiện tại với màu sắc giảm và nền đen để thời lượng pin được tốt hơn. Thu gọn thông báo và cải thiện Do Not Disturb (DND). Phải thừa nhận rằng thông báo ở iOS là một mớ hỗn độn, bạn hoặc phải tắt thông báo của ứng dụng hoặc là phải chịu hàng loạt các thông báo riêng biệt và không biết nên làm gì, dẫn đến việc bỏ lỡ các thông báo quan trọng. Facetime nhóm. Các app giao tiếp như Messenger, Skype đều có thể chat hoặc gọi video nhóm, nhưng Faceime thì chưa làm được điều này. Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể Facetime một lúc lên đến 4 người. Cũng khá là khó hiểu khi một công ty công nghệ có giá trị có thể nói là lớn nhất thế giới nhưng chẳng thể cải tiến được số lượng tối đa người sử dụng ở hiện tại. Dẫu sao thì đây cũng là một các thứ người dùng rất mong muốn có trên iOS 12 sắp tới. Cải tiến chế độ chụp chân dung. Dù cho chế độ chụp Portrait trên iPhone ngày càng được cải thiện, nhưng vẫn đang bị vượt mặt bởi Pixel 2 của Google. Chỉ với một chiếc ống kính đơn lẻ mà Google có thể tạo ra hiệu ứng chiều sâu chuẩn xác hơn và đặc biệt là có thể sử dụng trên cả camera trước và sau. Nếu Google có thể làm được thì tại sao Apple lại không? Không hạn chế lưu trữ hình ảnh. Mọi bức ảnh ở trên điện thoại Pixel của Google đều được lưu trữ chất lượng cao, không giới hạn ở Google Photos và không tính chúng vào giới hạn dung lượng lưu trữ ở kho lưu trữ của Google. Thật tuyệt vời nếu Apple cũng có thể làm điều tương tự. Kiểm soát từ phụ huynh. Apple đã có phản hồi về việc thiếu các tùy chọn kiểm soát từ phụ huynh (parental control), tính năng này thực sự đi kèm tốt với chế độ nhiều người dùng. Trên iPad, phụ huynh lúc này sẽ thiết lập tài khoản cho con của họ và tùy chọn các quyền truy cập ứng dụng, thiết lập các các phê duyệt mua hàng, thời gian sử dụng… Dù rằng iPhone nghiêng về thiết bị cá nhân hơn nhưng Apple cũng nên cân nhắc đem tính năng này trên iPhone. Cải tiến Animoji. Thật chẳng mấy ngạc nhiên khi Animoji đã được sao chép bởi đối thủ và dù rằng những gì nó mang lại thật sự tuyệt vời nhưng người dùng vẫn mong muốn nó được cải tiến thêm rất nhiều. Ngoài ra Apple cũng nên tích hợp Animoji vào các thiết bị iPhone và iPad mới ngoài iPhone X ra. Sửa lại bộ tính giờ, nhắc nhở, đồng hồ và báo thức. Màn hình tương tác của các công cụ thời gian thực sự cần Apple sửa đổi. Nhìn vào hình ảnh bên dưới bạn sẽ thấy vị trí nút "Stop" ở ứng dụng tính giờ lại nằm đối nghịch ở ứng dụng báo thức. Ngoài ra các công cụ này có nhiều khả năng khác nhau và các khả năng này sẽ khác biệt dựa vào các thiết bị bạn đang sử dụng. Apple thực sự cần phải xem xét và sửa đổi những công cụ này, ví dụ như bạn không thể thiết lập báo thức, tính giờ trên Mac và bạn không thể đồng bộ chúng trên các thiết bị Apple. Cải thiện Apple Music. Apple có tham vọng rất lớn về Apple Music, nhưng có rất nhiều thứ cần phải cải thiện chỉ đáng tiếc là Apple không nhận ra chúng. Một vài gợi ý có thể là: Thay đổi giao diện chơi nhạc, tạo thêm nhiều playlist cá nhân, cung cấp bộ chỉnh âm thanh tốt hơn… Nếu ở phiên cập nhật iOS 12 sắp tới Apple thực sự không ít nhiều cải thiện Apple Music thì khả năng cao rất nhiều người dùng sẽ chuyển sang Spotify. Thêm tùy chọn mở khóa. Mặc dù bảo mật là mục tiêu lớn của Apple, nhưng tại sao Apple lại không thể “copy” một chút ý tưởng về Smart Lock trên Android? Chỉ cần kết hợp một chút công nghệ Geofencing (một dạng ứng dụng sử dụng GPS) và phát hiện Wi-fi sẽ giúp cho việc sử dụng các thiết bị của Apple được thuận lợi và dễ chịu hơn rất nhiều./.

