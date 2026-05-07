5 lý do giúp iPhone 17 trở thành smartphone bán chạy nhất toàn cầu

Thứ Năm, 07:14, 07/05/2026
VOV.VN - Việc Apple mang tính năng cao cấp xuống bản thường giúp iPhone 17 trở thành lựa chọn smartphone đáng tiền nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại.

Apple một lần nữa chứng minh sức hút của mình khi iPhone 17 trở thành mẫu smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý 1/2026. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh thị trường smartphone đang tăng trưởng chậm lại.

iPhone 17 có giá 24,99 triệu đồng tại Việt Nam, nhưng có những thời điểm có thể mua với giá 22,5 triệu đồng trên các sàn thương mại điện tử

Thành công này đến từ nhiều yếu tố kết hợp, từ chiến lược sản phẩm đến xu hướng người dùng. Dưới đây là 5 lý do chính khiến iPhone 17 trở nên đáng mua đối với người tiêu dùng.

Nâng cấp thực tế, dễ cảm nhận

iPhone 17 không thay đổi quá nhiều về ngoại hình nhưng được cải thiện đáng kể ở những yếu tố người dùng quan tâm hằng ngày. Máy có màn hình mượt hơn, hiệu năng mạnh hơn nhờ chip mới và thời lượng pin tốt hơn. Đây đều là những nâng cấp mang lại trải nghiệm rõ rệt thay vì chỉ mang tính “trình diễn”.

Đưa tính năng cao cấp xuống bản tiêu chuẩn

Một trong những điểm nhấn lớn nhất trên iPhone 17 chính là việc Apple đã mang một số tính năng trước đây chỉ có trên dòng Pro xuống sản phẩm này, vốn là phiên bản tiêu chuẩn. Điều này giúp người dùng không cần chi thêm nhiều tiền vẫn có được trải nghiệm cao cấp, khiến phiên bản tiêu chuẩn trở nên hấp dẫn hơn.

Chiến lược giá iPhone 17 hợp lý

Trong khi nhiều hãng tăng giá smartphone, Apple giữ mức giá ổn định cho iPhone 17 nhưng vẫn nâng cấp phần cứng. Sự cân bằng giữa giá bán và giá trị sử dụng giúp sản phẩm tiếp cận được nhiều người dùng hơn, đặc biệt là những người đang cân nhắc nâng cấp.

Lợi thế từ hệ sinh thái Apple

Một trong những yếu tố quan trọng là hệ sinh thái của Apple đã hoàn thiện. iPhone hoạt động liền mạch với các thiết bị và dịch vụ khác như iCloud, Apple Watch hay Mac, điều này khiến người dùng khó rời bỏ, đồng thời tạo động lực cho người mới gia nhập hệ sinh thái.

Xu hướng chuyển sang phân khúc cao cấp

Thị trường smartphone toàn cầu đang chứng kiến xu hướng người dùng ưu tiên các thiết bị cao cấp hơn thay vì giá rẻ. iPhone 17 tận dụng tốt xu hướng này, đặc biệt tại các thị trường lớn, điều đó góp phần giúp doanh số tăng mạnh.

Nhìn chung, thành công của iPhone 17 không đến từ một thay đổi đột phá mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố: nâng cấp đúng nhu cầu, giá hợp lý, hệ sinh thái mạnh và xu hướng thị trường thuận lợi. Rõ ràng, Apple tiếp tục cho thấy họ hiểu rõ người dùng cần gì và cách biến điều đó thành doanh số.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo IndiaToday
Tag: iPhone 17 smartphone doanh số bán hàng Apple hệ sinh thái
Galaxy S26 Ultra có gì để vượt mặt iPhone 17 Pro Max?
Không phải vì chê, người dùng vẫn ồ ạt bán iPhone 17 Pro Max

VOV.VN - Apple đang chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi người dùng bán lại iPhone 17 Pro Max không phải do thất vọng mà vì khả năng sinh lời.

Galaxy S26 Ultra lập kỷ lục điểm Geekbench, iPhone 17 Pro Max lép vế

VOV.VN - Samsung đã có lý do để tự hào khi chiếc Galaxy S26 Ultra vừa vượt qua iPhone 17 Pro Max trong các bài kiểm tra Geekbench 6 mới nhất.

