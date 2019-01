9 mẫu smartphone sẵn sàng ra mắt trong năm 2019

1. Samsung Galaxy S10 Galaxy S10 được cho là có màn hình OLED "nồi đồng cối đá" nhờ lớp phủ nhựa đặc biệt, đầu đọc vân tay dưới màn hình, camera được nâng cấp tới 3 ống kính sau. 2. Huawei P30 P30 được trang bị 4 camera và bộ xử lí Kirin 980 tích hợp trí tuệ nhân tạo, đầu đọc vân tay dưới màn hình. Đây cũng là smartphone 5G đầu tiên của Huawei. 3. Google Pixel 4 (XL) Pixel 4 được thiết kế khác biệt so với những bản Pixel thế hệ trước, tuy nhiên giữ nguyên 1 camera sau do Google luôn khẳng định một camera duy nhất có thể đối đầu với camera kép hoặc thậm chí ba camera. 4. iPhone X bản 2019 iPhone X 2019 có thể tương thích 5G, tích hợp nhận diện khuôn mặt chất lượng tốt hơn, camera sau được tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và chính xác nhờ thực tế tăng cường. 5. OnePlus 7 OnePlus là thương hiệu cạnh tranh về chất lượng/giá cả. Dự định của hãng là ra mắt siêu phẩm OnePlus 7, smartphone 5G đầu tiên của năm 2019. 6. Honor 20 Sau thành công của Honor 10, người dùng mong chờ siêu phẩm 2019 với tên gọi (tạm thời) Honor 20 sẽ có sự đổi mới trong thiết kế để ngày càng hấp dẫn hơn, thông số kỹ thuật tốt (camera chuyên nghiệp, bộ xử lí tích hợp trí tuệ nhân tạo…) và giá thấp hơn so với những mẫu điện thoại cao cấp trên thị trường. 7. Xiaomi Pocophone F2 Nếu Pocophone F1 được coi là chiếc smartphone giá tầm trung, tính năng tương đương smartphone cao cấp, người dùng hy vọng Xiaomi sẽ tung ra Pocophone F2, quyến rũ hơn và thông số tốt hơn trong năm 2019. 8. Samsung Galaxy F Galaxy F, smartphone có thể gập đầu tiên của Samsung và là một trong những smartphone có thể gập đầu tiên trên thị trường. 9. Smartphone dành cho game Razer Phone 2, Nubia Red Magic, Black Shark và Honor Play là những mẫu smartphone điển hình 2018 được thiết kế và chế tạo cho tất cả những ai mê game. Người dùng mong đợi những mẫu điện thoại kế nhiệm và một vài mẫu mới sẽ khuấy đảo phân khúc thị trường này năm 2019./.

