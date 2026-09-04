Acer Vero 16 có gì đặc biệt để người dùng tự thay pin và SSD?

Acer vừa giới thiệu mẫu laptop Vero 16, được thiết kế đặt trọng tâm vào khả năng sửa chữa dễ dàng. Sản phẩm sở hữu các nắp cổng có thể tháo rời, bản lề ngoài có thể tháo lắp và một chốt ở phía dưới cho phép mở mà không cần dụng cụ. Đặc biệt, vỏ ngoài của máy còn được khắc ký hiệu chỉ dẫn vị trí của pin và bo mạch chủ, giúp việc bảo trì và nâng cấp trở nên đơn giản hơn.

Acer Vero 16 vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn công nghệ cao

Nhờ chủ yếu được làm từ nhôm carbon thấp, Vero 16 đảm bảo độ bền cao với chứng nhận MIL-STD-810H. Pin và ổ SSD có thể thay thế giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Thậm chí, Acer cam kết người dùng có thể nâng cấp lên bộ vi xử lý mới trong “ít nhất hai thế hệ”.

Acer không chỉ muốn tập trung vào khả năng sửa chữa

Chiếc laptop này được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra X9 388H, RAM 32 GB và ổ SSD 512 GB. Màn hình OLED 3K kích thước lên đến 16 inch và pin 71Wh chất lượng cao cũng là những điểm nổi bật trên sản phẩm. Ngoài ra, Vero 16 còn có camera hồng ngoại 5 MP với màn che bảo mật tích hợp, đầu đọc thẻ SD, cổng HDMI 2.1 và hai cổng USB-C chuẩn Thunderbolt 4. Vero 16 được quảng cáo là một chiếc Copilot+ PC, tích hợp nhiều công cụ AI như Windows Studio Effects, Cocreator và nền tảng Click to Do.

Vero 16 dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào đầu năm sau, nhưng chỉ tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA). Hiện tại, giá bán và thời điểm ra mắt tại các thị trường vẫn chưa được công bố.

Kiểu thiết kế giúp tháo rời pin và SSD dễ dàng

Ngoài Vero 16, Acer cũng đã làm mới dòng laptop Swift của mình. Mẫu Swift Air 16 mới vẫn giữ thiết kế mỏng nhưng nặng hơn một chút so với thế hệ trước, được trang bị CPU Intel Core i7 350 và sẽ có mặt tại hầu hết các thị trường vào đầu năm 2027.

Trong khi đó, Swift Blade 14 là một chiếc laptop cực kỳ nhẹ và mỏng, chỉ nặng khoảng 800 gram và dày 1,27 cm khi gập lại, cũng được trang bị CPU Intel Core i7 350. Sản phẩm dự kiến sẽ được bán ra vào tháng 12, nhưng chỉ tại khu vực EMEA.