English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

AI mã nguồn mở Trung Quốc gây chấn động Thung lũng Silicon

Thứ Sáu, 22:18, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kimi K3 từ Trung Quốc được đánh giá là một trong những mô hình AI mã nguồn mở mạnh nhất hiện nay, thu hút sự chú ý của giới công nghệ Mỹ.

Moonshot AI, một startup về trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc, vừa giới thiệu mô hình AI khổng lồ với 2,8 nghìn tỉ tham số mang tên Kimi K3. Mô hình này được thiết kế cho các tác vụ lập trình, nghiên cứu, suy luận và xử lý hình ảnh. Mặc dù Moonshot AI thừa nhận rằng K3 vẫn chưa đạt được vị trí hàng đầu so với Claude Fable 5 và GPT 5.6 Sol, nhưng kết quả kiểm tra hiệu năng cho thấy một số vượt trội của K3.

ai ma nguon mo trung quoc gay chan dong thung lung silicon hinh anh 1
Kimi K3 đã đặt ra những câu hỏi mới về cuộc đua trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc

Cụ thể, K3 đạt 77,8 điểm trên Program Bench, vượt qua Fable 5 với 76,8 điểm và GPT 5.6 Sol với 77,6 điểm. Nó cũng dẫn đầu trong các bài kiểm tra BrowseComp với 91,2 điểm và SWE Marathon với 42,0 điểm. Tuy nhiên, K3 chỉ đạt 67,5 điểm trên DeepSWE, thấp hơn so với 70,0 điểm của Fable 5 và 73,0 điểm của GPT 5.6 Sol. Moonshot AI cũng thừa nhận trải nghiệm người dùng tổng thể của K3 vẫn chưa bằng hai mô hình AI đối thủ.

Cần lưu ý rằng các so sánh có thể không hoàn toàn khách quan. Moonshot AI cho biết kết quả của Fable 5 có thể bao gồm việc chuyển sang mô hình dự phòng khác, trong khi GPT 5.6 Sol có thể bị ảnh hưởng bởi các cơ chế bảo vệ an ninh mạng, vốn làm hạn chế một số phản hồi nhất định.

Chi phí gói cước Kimi K3 gây áp lực cho các công ty AI Mỹ

Theo kế hoạch, Moonshot AI sẽ phát hành các dữ liệu trọng lượng mở (Open-weight), tức thông số cốt lõi của mô hình đã AI đã qua huấn luyện cho cộng đồng, của K3 vào ngày 27.7 tới đây. Đến thời điểm đó, người dùng có thể tải xuống và chạy K3 cục bộ, miễn là họ có phần cứng đủ mạnh. Các nhà phát triển cũng có thể sửa đổi và tinh chỉnh mô hình cho các tác vụ cụ thể.

Về giá cả, K3 có mức giá cạnh tranh hơn so với các mô hình cao cấp của Mỹ, với giá API là 0,30 USD cho mỗi triệu token đầu vào được lưu vào bộ nhớ cache, 3 USD cho đầu vào không được lưu vào bộ nhớ cache và 15 USD cho đầu ra. Mặc dù không phải là mô hình rẻ nhất của Trung Quốc, nhưng hiệu năng gần như hàng đầu với mức giá thấp hơn của K3 thực sự đủ tạo áp lực lên OpenAI và Anthropic.

Với mức giá rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự của Mỹ, sẽ không bất ngờ nếu nhiều startup của Mỹ chuyển sang lựa chọn Kimi K3 nhằm cắt giảm chi phí hoạt động.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các mô hình AI Trung Quốc đua nhau dự đoán kết quả World Cup
Các mô hình AI Trung Quốc đua nhau dự đoán kết quả World Cup

VOV.VN - Một cuộc cạnh tranh đang nóng lên ngoài sân cỏ World Cup giữa các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Trung Quốc, khi các mô hình này đang được thử nghiệm để dự đoán kết quả của một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Các mô hình AI Trung Quốc đua nhau dự đoán kết quả World Cup

Các mô hình AI Trung Quốc đua nhau dự đoán kết quả World Cup

VOV.VN - Một cuộc cạnh tranh đang nóng lên ngoài sân cỏ World Cup giữa các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Trung Quốc, khi các mô hình này đang được thử nghiệm để dự đoán kết quả của một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Mỹ tăng cường kiểm soát an ninh đối với các mô hình AI tiên tiến
Mỹ tăng cường kiểm soát an ninh đối với các mô hình AI tiên tiến

VOV.VN - Mỹ sẽ yêu cầu các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu tự nguyện gửi các mô hình tiên tiến nhất để chính phủ kiểm tra an ninh mạng trước khi đưa ra thị trường. 

Mỹ tăng cường kiểm soát an ninh đối với các mô hình AI tiên tiến

Mỹ tăng cường kiểm soát an ninh đối với các mô hình AI tiên tiến

VOV.VN - Mỹ sẽ yêu cầu các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu tự nguyện gửi các mô hình tiên tiến nhất để chính phủ kiểm tra an ninh mạng trước khi đưa ra thị trường. 

Trung Quốc phát triển mô hình AI hỗ trợ thám hiểm không gian sâu
Trung Quốc phát triển mô hình AI hỗ trợ thám hiểm không gian sâu

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chụp ảnh thiên văn, giúp tăng cường khả năng quan sát những vùng sâu nhất của vũ trụ.

Trung Quốc phát triển mô hình AI hỗ trợ thám hiểm không gian sâu

Trung Quốc phát triển mô hình AI hỗ trợ thám hiểm không gian sâu

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chụp ảnh thiên văn, giúp tăng cường khả năng quan sát những vùng sâu nhất của vũ trụ.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm