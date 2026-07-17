AI mã nguồn mở Trung Quốc gây chấn động Thung lũng Silicon

Moonshot AI, một startup về trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc, vừa giới thiệu mô hình AI khổng lồ với 2,8 nghìn tỉ tham số mang tên Kimi K3. Mô hình này được thiết kế cho các tác vụ lập trình, nghiên cứu, suy luận và xử lý hình ảnh. Mặc dù Moonshot AI thừa nhận rằng K3 vẫn chưa đạt được vị trí hàng đầu so với Claude Fable 5 và GPT 5.6 Sol, nhưng kết quả kiểm tra hiệu năng cho thấy một số vượt trội của K3.

Kimi K3 đã đặt ra những câu hỏi mới về cuộc đua trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc

Cụ thể, K3 đạt 77,8 điểm trên Program Bench, vượt qua Fable 5 với 76,8 điểm và GPT 5.6 Sol với 77,6 điểm. Nó cũng dẫn đầu trong các bài kiểm tra BrowseComp với 91,2 điểm và SWE Marathon với 42,0 điểm. Tuy nhiên, K3 chỉ đạt 67,5 điểm trên DeepSWE, thấp hơn so với 70,0 điểm của Fable 5 và 73,0 điểm của GPT 5.6 Sol. Moonshot AI cũng thừa nhận trải nghiệm người dùng tổng thể của K3 vẫn chưa bằng hai mô hình AI đối thủ.

Cần lưu ý rằng các so sánh có thể không hoàn toàn khách quan. Moonshot AI cho biết kết quả của Fable 5 có thể bao gồm việc chuyển sang mô hình dự phòng khác, trong khi GPT 5.6 Sol có thể bị ảnh hưởng bởi các cơ chế bảo vệ an ninh mạng, vốn làm hạn chế một số phản hồi nhất định.

Chi phí gói cước Kimi K3 gây áp lực cho các công ty AI Mỹ

Theo kế hoạch, Moonshot AI sẽ phát hành các dữ liệu trọng lượng mở (Open-weight), tức thông số cốt lõi của mô hình đã AI đã qua huấn luyện cho cộng đồng, của K3 vào ngày 27.7 tới đây. Đến thời điểm đó, người dùng có thể tải xuống và chạy K3 cục bộ, miễn là họ có phần cứng đủ mạnh. Các nhà phát triển cũng có thể sửa đổi và tinh chỉnh mô hình cho các tác vụ cụ thể.

Về giá cả, K3 có mức giá cạnh tranh hơn so với các mô hình cao cấp của Mỹ, với giá API là 0,30 USD cho mỗi triệu token đầu vào được lưu vào bộ nhớ cache, 3 USD cho đầu vào không được lưu vào bộ nhớ cache và 15 USD cho đầu ra. Mặc dù không phải là mô hình rẻ nhất của Trung Quốc, nhưng hiệu năng gần như hàng đầu với mức giá thấp hơn của K3 thực sự đủ tạo áp lực lên OpenAI và Anthropic.

Với mức giá rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự của Mỹ, sẽ không bất ngờ nếu nhiều startup của Mỹ chuyển sang lựa chọn Kimi K3 nhằm cắt giảm chi phí hoạt động.