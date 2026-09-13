AMD vừa ra mắt CPU giá rẻ, chỉ 99 USD

Hai mẫu CPU mới của AMD bao gồm Ryzen 5 5500F và Ryzen 5 7500, đều có thiết kế 6 nhân và 12 luồng xử lý. Trong khi Ryzen 5 5500F có giá khoảng 99 USD, sử dụng kiến trúc Zen 3 và nền tảng AM4 cũ hơn, phiên bản , Ryzen 5 7500 có giá khoảng 189 USD nhưng sử dụng kiến trúc Zen 4 và nền tảng AM5, đi kèm đồ họa tích hợp Radeon.

AMD muốn cứu người dùng hạn chế ngân sách bằng bộ đôi CPU mới

Sự ra mắt của Ryzen 5 5500F diễn ra trong bối cảnh nhiều người muốn tự lắp ráp PC với ngân sách hạn chế. Việc xây dựng một hệ thống PC thế hệ mới hoặc nâng cấp PC hiện tại có thể tốn kém, đặc biệt khi hệ thống AM5 yêu cầu bo mạch chủ tương thích và bộ nhớ DDR5, trong khi giá RAM đang tăng cao. Ryzen 5 5500F cung cấp một lựa chọn tiết kiệm cho những ai đang sử dụng hệ thống AM4 mà không cần phải thay thế toàn bộ nền tảng.

Bộ xử lý Ryzen 5 5500F có xung nhịp cơ bản 3GHz và có thể tăng tốc lên đến 4,4 GHz, với bộ nhớ đệm L3 16 MB, hỗ trợ PCIe 4.0 và bộ nhớ DDR4-3200, cùng với TDP 65W. AMD cũng cung cấp bộ tản nhiệt Wraith Stealth trong hộp, nhưng người dùng cần có card đồ họa rời vì bộ xử lý này không tích hợp GPU.

Mục đích của AMD với bộ xử lý giá rẻ mới

Trong một cuộc phỏng vấn với Digital Trends, trưởng bộ phận quản lý sản phẩm của AMD, Sourabh Dhir, cho biết công ty tiếp tục hỗ trợ nền tảng AM4 để phục vụ các phân khúc giá thấp hơn, giúp người dùng có thêm lựa chọn nâng cấp mà không cần thay thế bo mạch chủ và bộ nhớ cùng lúc.

Về phần Ryzen 5 7500, bộ xử lý Zen 4 này cũng sở hữu 6 nhân và 12 luồng, với xung nhịp cơ bản 3,7 GHz và tốc độ tối đa lên đến 5 GHz. Nó đi kèm với bộ nhớ đệm L3 32 MB, hỗ trợ PCIe 5.0, bộ nhớ DDR5-5200 và TDP 65W.

Đồ họa tích hợp Radeon của Ryzen 5 7500 có thể hữu ích cho những người chưa quyết định chọn card đồ họa rời, với hai nhân đồ họa hoạt động ở tốc độ lên đến 2,2 GHz. Mặc dù không thể thay thế một GPU chơi game chuyên dụng, nhưng tính năng này cho phép máy tính xuất hình ảnh ra màn hình và sử dụng ngay cả khi không có card đồ họa rời, đồng thời cũng là giải pháp dự phòng hữu ích trong trường hợp card đồ họa gặp sự cố.