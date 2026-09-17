Apple bị điều tra vì iOS 18 làm hư hỏng iPhone

Nhiều người dùng iPhone đã phản ánh về các vấn đề sau khi cập nhật iOS 18 như hiệu suất chậm, hiện tượng treo máy ngẫu nhiên, lỗi camera và màn hình không phản hồi. Những khiếu nại này đã dẫn đến yêu cầu giải thích từ Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Ấn Độ (CCPA) vào tháng 1/2025.

Người dùng iPhone tại Ấn Độ đã phải chi trả đến 290 USD khi sửa chữa...

Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn khi CCPA quyết định mở rộng điều tra sau khi nhận được thông tin cho rằng iOS 18 gây ra các sự cố về màn hình và micro trên một số mẫu iPhone. Theo Reuters, CCPA đã ra lệnh tiến hành một “cuộc điều tra chi tiết” vào ngày 29/7, sau khi xem xét các tài liệu trao đổi giữa Apple và cơ quan này.

Các khiếu nại không chỉ dừng lại ở các vấn đề phần mềm. Một số người dùng đã báo cáo rằng màn hình iPhone của họ xuất hiện các đường kẻ màu xanh lá cây, hồng hoặc trắng sau khi cài đặt iOS 18, trong khi những người khác gặp sự cố với micro. Nhiều khách hàng bị ảnh hưởng đã phải chi trả chi phí sửa chữa đáng kể, với ước tính chi phí sửa chữa màn hình iPhone 15 tại Ấn Độ lên tới khoảng 290 USD, tương đương hơn một phần ba giá bán lẻ của điện thoại.

Điều này đã đặt ra câu hỏi về các điều khoản bảo hành của Apple. Mặc dù chế độ bảo hành có giới hạn của công ty bao gồm các lỗi phần cứng, nhưng giấy phép phần mềm lại quy định rằng phần mềm được cung cấp mà không có bảo hành. Do đó, người dùng có thể phải tự chi trả chi phí sửa chữa nếu lỗi xuất phát từ phần mềm. CCPA đang xem xét liệu khách hàng có nên gánh chịu những chi phí này một cách công bằng khi lỗi được cho là do phần mềm của Apple gây ra.

... cho một lỗi phần cứng dường như bắt nguồn từ iOS 18 gây ra

Apple từ chối trách nhiệm đối với iOS 18

Apple đã bác bỏ các cáo buộc về vấn đề phổ biến của iOS 18, khẳng định rằng bản cập nhật này đã trải qua quá trình thử nghiệm kỹ lưỡng và không phát hiện bất kỳ vấn đề hệ thống hay mối lo ngại nào về an toàn phần mềm tại Ấn Độ. Công ty cũng nhấn mạnh rằng cuộc điều tra hiện tại chỉ dựa trên 75 khiếu nại.

Về vấn đề bảo hành, Apple cho biết việc loại trừ phần mềm khỏi phạm vi bảo hành là điều phổ biến trong ngành công nghiệp điện tử. CCPA hiện đang xem xét liệu các điều khoản này có thể cấu thành hành vi tiêu dùng không công bằng khi có cáo buộc rằng bản cập nhật phần mềm đã gây ra hư hỏng phần cứng.

Trước đó, một phán quyết liên quan từ Ủy ban Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng Quận Kozhikode (Kerala, Ấn Độ) vào năm 2024 đã yêu cầu Xiaomi và các bên liên quan phải sửa chữa hoặc hoàn tiền cho chiếc POCO M3, sau khi chủ sở hữu cho biết bản cập nhật phần mềm đã khiến điện thoại không thể sử dụng được. Phán quyết này có thể tạo tiền lệ cho một kết quả điều tra bất lợi đối với Apple, buộc công ty phải hoàn tiền cho khách hàng bị ảnh hưởng hoặc xem xét lại cách áp dụng các điều khoản bảo hành phần mềm tại Ấn Độ.