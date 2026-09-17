English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Apple bị điều tra vì iOS 18 làm hư hỏng iPhone

Thứ Năm, 07:00, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kể từ khi iOS 18 được triển khai đến iPhone vào cuối năm 2024, Apple phải đối mặt với hàng loạt khiếu nại từ người dùng.

Nhiều người dùng iPhone đã phản ánh về các vấn đề sau khi cập nhật iOS 18 như hiệu suất chậm, hiện tượng treo máy ngẫu nhiên, lỗi camera và màn hình không phản hồi. Những khiếu nại này đã dẫn đến yêu cầu giải thích từ Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Ấn Độ (CCPA) vào tháng 1/2025.

apple bi dieu tra vi ios 18 lam hu hong iphone hinh anh 1
Người dùng iPhone tại Ấn Độ đã phải chi trả đến 290 USD khi sửa chữa...

Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn khi CCPA quyết định mở rộng điều tra sau khi nhận được thông tin cho rằng iOS 18 gây ra các sự cố về màn hình và micro trên một số mẫu iPhone. Theo Reuters, CCPA đã ra lệnh tiến hành một “cuộc điều tra chi tiết” vào ngày 29/7, sau khi xem xét các tài liệu trao đổi giữa Apple và cơ quan này.

Các khiếu nại không chỉ dừng lại ở các vấn đề phần mềm. Một số người dùng đã báo cáo rằng màn hình iPhone của họ xuất hiện các đường kẻ màu xanh lá cây, hồng hoặc trắng sau khi cài đặt iOS 18, trong khi những người khác gặp sự cố với micro. Nhiều khách hàng bị ảnh hưởng đã phải chi trả chi phí sửa chữa đáng kể, với ước tính chi phí sửa chữa màn hình iPhone 15 tại Ấn Độ lên tới khoảng 290 USD, tương đương hơn một phần ba giá bán lẻ của điện thoại.

Điều này đã đặt ra câu hỏi về các điều khoản bảo hành của Apple. Mặc dù chế độ bảo hành có giới hạn của công ty bao gồm các lỗi phần cứng, nhưng giấy phép phần mềm lại quy định rằng phần mềm được cung cấp mà không có bảo hành. Do đó, người dùng có thể phải tự chi trả chi phí sửa chữa nếu lỗi xuất phát từ phần mềm. CCPA đang xem xét liệu khách hàng có nên gánh chịu những chi phí này một cách công bằng khi lỗi được cho là do phần mềm của Apple gây ra.

apple bi dieu tra vi ios 18 lam hu hong iphone hinh anh 2
... cho một lỗi phần cứng dường như bắt nguồn từ iOS 18 gây ra

Apple từ chối trách nhiệm đối với iOS 18

Apple đã bác bỏ các cáo buộc về vấn đề phổ biến của iOS 18, khẳng định rằng bản cập nhật này đã trải qua quá trình thử nghiệm kỹ lưỡng và không phát hiện bất kỳ vấn đề hệ thống hay mối lo ngại nào về an toàn phần mềm tại Ấn Độ. Công ty cũng nhấn mạnh rằng cuộc điều tra hiện tại chỉ dựa trên 75 khiếu nại.

Về vấn đề bảo hành, Apple cho biết việc loại trừ phần mềm khỏi phạm vi bảo hành là điều phổ biến trong ngành công nghiệp điện tử. CCPA hiện đang xem xét liệu các điều khoản này có thể cấu thành hành vi tiêu dùng không công bằng khi có cáo buộc rằng bản cập nhật phần mềm đã gây ra hư hỏng phần cứng.

Trước đó, một phán quyết liên quan từ Ủy ban Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng Quận Kozhikode (Kerala, Ấn Độ) vào năm 2024 đã yêu cầu Xiaomi và các bên liên quan phải sửa chữa hoặc hoàn tiền cho chiếc POCO M3, sau khi chủ sở hữu cho biết bản cập nhật phần mềm đã khiến điện thoại không thể sử dụng được. Phán quyết này có thể tạo tiền lệ cho một kết quả điều tra bất lợi đối với Apple, buộc công ty phải hoàn tiền cho khách hàng bị ảnh hưởng hoặc xem xét lại cách áp dụng các điều khoản bảo hành phần mềm tại Ấn Độ.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật ngay lên iOS 18.6
Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật ngay lên iOS 18.6

VOV.VN - Người dùng iPhone nên nhanh chóng cập nhật thiết bị lên phiên bản iOS 18.6 mà Apple vừa phát hành nhằm khắc phục nhiều lỗ hổng bảo mật.

Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật ngay lên iOS 18.6

Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật ngay lên iOS 18.6

VOV.VN - Người dùng iPhone nên nhanh chóng cập nhật thiết bị lên phiên bản iOS 18.6 mà Apple vừa phát hành nhằm khắc phục nhiều lỗ hổng bảo mật.

Apple phát hành iOS 18.5 với nhiều tính năng mới và sửa lỗi
Apple phát hành iOS 18.5 với nhiều tính năng mới và sửa lỗi

VOV.VN - Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 18.5 nhằm mang đến cho người dùng iPhone nhiều tính năng mới cùng với các bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật.

Apple phát hành iOS 18.5 với nhiều tính năng mới và sửa lỗi

Apple phát hành iOS 18.5 với nhiều tính năng mới và sửa lỗi

VOV.VN - Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 18.5 nhằm mang đến cho người dùng iPhone nhiều tính năng mới cùng với các bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật.

Khẩn thiết yêu cầu người dùng cài đặt bản cập nhật iOS 18.6.1 ngay lập tức
Khẩn thiết yêu cầu người dùng cài đặt bản cập nhật iOS 18.6.1 ngay lập tức

VOV.VN - Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 18.6.2 kèm theo lời cảnh báo khẩn thiết yêu cầu người dùng cập nhật iPhone (và cả iPad) ngay từ bây giờ.

Khẩn thiết yêu cầu người dùng cài đặt bản cập nhật iOS 18.6.1 ngay lập tức

Khẩn thiết yêu cầu người dùng cài đặt bản cập nhật iOS 18.6.1 ngay lập tức

VOV.VN - Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 18.6.2 kèm theo lời cảnh báo khẩn thiết yêu cầu người dùng cập nhật iPhone (và cả iPad) ngay từ bây giờ.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm