中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Apple chấp nhận chịu lỗ, chặn nguồn cung RAM của đối thủ

Thứ Hai, 07:00, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp giá RAM cao kỷ lục và chuỗi cung ứng chịu áp lực, Apple đang sử dụng sức mạnh tài chính của mình để đảm bảo nguồn cung linh kiện.

Báo cáo từ Hàn Quốc, Apple đang mua gần như toàn bộ nguồn RAM di động hiện có trên thị trường với giá cao bất thường, mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động của hãng. Nếu báo cáo này chính xác, đây sẽ là một trong những chiến lược kiểm soát chuỗi cung ứng mạnh mẽ nhất của Apple trong thời gian gần đây.

apple chap nhan chiu lo, chan nguon cung ram cua doi thu hinh anh 1
Apple sẵn sàng trả giá cao để giành lợi thế trước đối thủ

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF Securities cho rằng Apple có thể mở rộng thị phần di động bằng chiến lược chiếm nguồn cung bộ nhớ thay vì tăng giá thiết bị, vốn cho phép Apple duy trì thị phần ngay cả khi nguồn cung RAM không ổn định.

Thị trường smartphone biến động vì chiến lược mới của Apple

Trong thực tế, tác động của chiến lược này đã bắt đầu lan rộng. MediaTek và Qualcomm đã giảm sản lượng chip di động 4nm từ 15 đến 20 triệu chiếc, tương đương khoảng 20.000 đến 30.000 tấm wafer, do chi phí bộ nhớ tăng cao và nhu cầu giảm sút. Sự chậm lại này đặc biệt ảnh hưởng đến các nhà sản xuất smartphone, vốn dựa vào các chip này để cung cấp cho các thiết bị tầm trung và giá rẻ, nơi áp lực về chi phí là lớn nhất.

Ở phân khúc cao cấp, Samsung cũng đã tăng giá các phiên bản dung lượng cao hơn của một số sản phẩm như Galaxy S25 Edge, Z Fold 7 và Z Flip 7. Mặc dù công ty chưa công khai liên hệ việc tăng giá này với tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ, đây là một phần của xu hướng thắt chặt đã gia tăng từ đầu năm.

Gần đây, bản thân CEO Tim Cook của Apple đã nhấn mạnh rằng chi phí bộ nhớ và năng lực sản xuất chip tiên tiến tại TSMC, bao gồm cả công nghệ 3nm, là những rào cản đối với công ty.

Hiểu rõ vấn đề, với nguồn dự trữ tiền mặt khổng lồ, Apple dường như đang không chỉ đảm bảo nguồn cung linh kiện mà còn tìm cách giành lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh. Chiến thuật này cho thấy các công ty có tiềm lực tài chính mạnh có thể định hình thị trường linh kiện toàn cầu theo hướng có lợi cho mình.

CTV Kiến An/VOV.VN (lược dịch)
Theo Techspot
Tag: Apple RAM nguồn cung thiếu hụt linh kiện smartphone
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thiếu hụt RAM đang mất kiểm soát, các nhà bán lẻ ngừng niêm yết giá
Thiếu hụt RAM đang mất kiểm soát, các nhà bán lẻ ngừng niêm yết giá

VOV.VN - Các nhà bán lẻ tại Mỹ đã quyết định từ bỏ việc niêm yết giá cố định cho RAM trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng, chi phí tăng cao và thị trường bất ổn.

Thiếu hụt RAM đang mất kiểm soát, các nhà bán lẻ ngừng niêm yết giá

Thiếu hụt RAM đang mất kiểm soát, các nhà bán lẻ ngừng niêm yết giá

VOV.VN - Các nhà bán lẻ tại Mỹ đã quyết định từ bỏ việc niêm yết giá cố định cho RAM trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng, chi phí tăng cao và thị trường bất ổn.

Cảnh báo laptop RAM hàn có thể khiến người dùng phải đổi máy sớm
Cảnh báo laptop RAM hàn có thể khiến người dùng phải đổi máy sớm

VOV.VN - Khi chọn mua laptop mới, không ít người dùng chỉ quan tâm đến cấu hình, thương hiệu hoặc thiết kế mà bỏ qua vấn đề RAM có được nâng cấp hay không.

Cảnh báo laptop RAM hàn có thể khiến người dùng phải đổi máy sớm

Cảnh báo laptop RAM hàn có thể khiến người dùng phải đổi máy sớm

VOV.VN - Khi chọn mua laptop mới, không ít người dùng chỉ quan tâm đến cấu hình, thương hiệu hoặc thiết kế mà bỏ qua vấn đề RAM có được nâng cấp hay không.

Thế hệ bộ nhớ RAM DDR6 sẵn sàng đến với máy tính
Thế hệ bộ nhớ RAM DDR6 sẵn sàng đến với máy tính

VOV.VN - Thế hệ bộ nhớ RAM tiếp theo, DDR6, đang trong quá trình phát triển và dự kiến sẽ chính thức xuất hiện trên các hệ thống máy tính vào năm 2027.

Thế hệ bộ nhớ RAM DDR6 sẵn sàng đến với máy tính

Thế hệ bộ nhớ RAM DDR6 sẵn sàng đến với máy tính

VOV.VN - Thế hệ bộ nhớ RAM tiếp theo, DDR6, đang trong quá trình phát triển và dự kiến sẽ chính thức xuất hiện trên các hệ thống máy tính vào năm 2027.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm