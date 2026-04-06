Apple chấp nhận chịu lỗ, chặn nguồn cung RAM của đối thủ

Báo cáo từ Hàn Quốc, Apple đang mua gần như toàn bộ nguồn RAM di động hiện có trên thị trường với giá cao bất thường, mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động của hãng. Nếu báo cáo này chính xác, đây sẽ là một trong những chiến lược kiểm soát chuỗi cung ứng mạnh mẽ nhất của Apple trong thời gian gần đây.

Apple sẵn sàng trả giá cao để giành lợi thế trước đối thủ

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF Securities cho rằng Apple có thể mở rộng thị phần di động bằng chiến lược chiếm nguồn cung bộ nhớ thay vì tăng giá thiết bị, vốn cho phép Apple duy trì thị phần ngay cả khi nguồn cung RAM không ổn định.

Thị trường smartphone biến động vì chiến lược mới của Apple

Trong thực tế, tác động của chiến lược này đã bắt đầu lan rộng. MediaTek và Qualcomm đã giảm sản lượng chip di động 4nm từ 15 đến 20 triệu chiếc, tương đương khoảng 20.000 đến 30.000 tấm wafer, do chi phí bộ nhớ tăng cao và nhu cầu giảm sút. Sự chậm lại này đặc biệt ảnh hưởng đến các nhà sản xuất smartphone, vốn dựa vào các chip này để cung cấp cho các thiết bị tầm trung và giá rẻ, nơi áp lực về chi phí là lớn nhất.

Ở phân khúc cao cấp, Samsung cũng đã tăng giá các phiên bản dung lượng cao hơn của một số sản phẩm như Galaxy S25 Edge, Z Fold 7 và Z Flip 7. Mặc dù công ty chưa công khai liên hệ việc tăng giá này với tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ, đây là một phần của xu hướng thắt chặt đã gia tăng từ đầu năm.

Gần đây, bản thân CEO Tim Cook của Apple đã nhấn mạnh rằng chi phí bộ nhớ và năng lực sản xuất chip tiên tiến tại TSMC, bao gồm cả công nghệ 3nm, là những rào cản đối với công ty.

Hiểu rõ vấn đề, với nguồn dự trữ tiền mặt khổng lồ, Apple dường như đang không chỉ đảm bảo nguồn cung linh kiện mà còn tìm cách giành lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh. Chiến thuật này cho thấy các công ty có tiềm lực tài chính mạnh có thể định hình thị trường linh kiện toàn cầu theo hướng có lợi cho mình.