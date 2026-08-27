Apple chuẩn bị sự kiện iPhone khác lạ nhất trong nhiều năm

Apple được cho là đang có kế hoạch thay đổi cách thức công bố iPhone trong sự kiện sắp tới mang tên “Surprise and Shine”. Sự kiện Surprise and Shine sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 9/9 theo giờ PST, tức 0 giờ ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Người hâm mộ có thể được theo dõi trên YouTube, trang Sự kiện của Apple và ứng dụng Apple TV.

Nội dung thông báo về sự kiện sắp tới của Apple

Theo thông tin từ Bloomberg, Apple có thể sẽ ra mắt iPhone 18 theo hai đợt khác nhau. Cụ thể, vào sáng 9/9, chỉ có các mẫu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và một phiên bản màn hình gập, dự kiến được gọi là iPhone Ultra, sẽ được giới thiệu. Hai màu sắc mới, đỏ anh đào và xanh lam nhạt, cũng có thể được công bố trong sự kiện này. Các mẫu còn lại, bao gồm iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone Air 2 và iPhone 18E, sẽ được phát hành vào khoảng tháng 3/2027.

Nếu Apple thực hiện kế hoạch này, các phiên bản cao cấp với nhiều tính năng sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay, trong khi các tùy chọn giá rẻ hơn sẽ phải chờ đến năm sau. Điều đó có thể giúp công ty duy trì dòng doanh thu ổn định trong suốt cả năm.

Mẫu iPhone được chờ đợi nhất của Apple

Về iPhone Ultra, hiện tại vẫn còn nhiều điều chưa được xác nhận. Mặc dù dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026, thông tin về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple vẫn còn là một bí ẩn. Dự kiến, iPhone Ultra sẽ có giá trên 2.000 USD, trở thành chiếc điện thoại đắt nhất trong dòng sản phẩm năm 2026. Theo báo cáo từ Bloomberg, những người thử nghiệm ban đầu đã bày tỏ sự yêu thích với sản phẩm này và sẵn sàng chi trả mức giá cao.

Ảnh: MACRUMORS

iPhone Ultra là mẫu smartphone được Apple nghiên cứu và phát triển trong suốt một thập kỷ qua. Sản phẩm hứa hẹn có thiết kế khác biệt với chiều rộng lớn hơn chiều cao, mang lại cảm giác cầm nắm tương tự như iPad. Tin đồn cho biết, đây sẽ là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay với độ dày chỉ 4,5mm, nhờ vào công nghệ màn hình mới từ Sony. Tuy nhiên, để đạt được độ mỏng này, Apple có thể sẽ phải hy sinh một camera sau và quay trở lại sử dụng Touch ID thay vì nhận diện khuôn mặt. Dù vậy, chất lượng hiển thị, độ sáng và thời lượng pin của iPhone Ultra sẽ không bị ảnh hưởng.