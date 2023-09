Apple khẳng định iPhone 12 đáp ứng các quy tắc về bức xạ

Tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ Apple ngày 14/0 đã lên tiếng phản đối quyết định của cơ quan giám sát Pháp, khi ra lệnh ngừng bán dòng Iphone 12 của Apple, với lý do vi phạm giới hạn phơi nhiễm bức xạ của Liên minh châu Âu (EU).

Động thái của Pháp có thể dẫn đến các động thái tiếp theo ở nhiều quốc gia châu Âu. Cơ quan quản lý mạng BNetzA của Đức cũng cho biết, họ có thể tiến hành các thủ tục tương tự và đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền Pháp, trong khi nhóm người tiêu dùng OCU của Tây Ban Nha kêu gọi chính quyền nước này tạm dừng việc bán iPhone 12.

Cơ quan giám sát Pháp mới ra lệnh ngừng bán dòng Iphone 12 của Apple - Ảnh minh họa: VTV.VN

Trong 1 tuyên bố đưa ra hôm 13/9, Tập đoàn Apple khẳng định, dòng iPhone 12 ra mắt vào năm 2020, đã được nhiều cơ quan quốc tế chứng nhận là tuân thủ các tiêu chuẩn bức xạ toàn cầu. Apple cũng đã cung cấp một số kết quả trong phòng thí nghiệm của tập đoàn và bên thứ 3, chứng minh sự tuân thủ của điện thoại với cơ quan giám sát Pháp. Do đó, hãng điện thoại này khẳng định kiến nghị cuả Pháp là hoàn toàn vô căn cứ.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu trong 2 thập kỷ qua, để đánh giá rủi ro sức khỏe do bức xạ điện thoại di động gây ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho đến nay chưa có tác động xấu nào đến sức khỏe được xác định là do sử dụng điện thoại di động.

Cơ quan Quốc gia Pháp (ANFR) hôm thứ Ba đã yêu cầu Apple tạm dừng bán iPhone12 tại nước này, sau khi các cuộc kiểm tra cho thấy tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR) của điện thoại – thước đo tốc độ năng lượng tần số vô tuyến được cơ thể hấp thụ từ một thiết bị - cao hơn mức cho phép thông thường.

Cơ quan giám sát Pháp cho biết, họ sẽ cử đại diện đến các cửa hàng Apple và các nhà phân phối khác để kiểm tra mẫu máy này còn được bán nữa hay không.