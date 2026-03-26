Apple phát hành iOS 26.4 và iPadOS 26.4 với nhiều thay đổi đáng chú ý

iOS 26.4 và iPadOS 26.4 được Apple mang đến nhiều tính năng đáng chú ý, bao gồm bổ sung các biểu tượng cảm xúc (emoji) mới, cải tiến dịch vụ âm nhạc và nâng cấp cho các ứng dụng hệ thống cũng như bàn phím tích hợp.

Một trong những điểm nổi bật là tính năng Playlist Playground mới của Apple Music, hiện đang ở giai đoạn beta. Tính năng này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra danh sách phát dựa trên các truy vấn văn bản của người dùng. Người dùng có thể nhập tâm trạng, dịp lễ hoặc sở thích, và Playlist Playground sẽ tự động chọn các bài hát phù hợp, tạo thành một danh sách phát độc đáo.

iOS 26.4 mang đến nhiều điều thú vị cho người dùng iPhone

Ngoài ra, bản cập nhật cũng giới thiệu tính năng Offline Music Recognition trong Control Center, cho phép thiết bị tự động nhận diện các bản nhạc mà không cần kết nối internet và hiển thị kết quả khi có kết nối trở lại. Tiện ích Ambient Music cũng được thêm vào giúp người dùng dễ dàng truy cập danh sách phát cho các hoạt động như ngủ, thư giãn hay tăng năng suất.

Nhiều thay đổi đáng chú ý khác từ Apple

Người dùng sẽ được trải nghiệm 8 biểu tượng cảm xúc mới, bao gồm cá voi sát thủ, kèn trombone và tuyết lở. Ứng dụng Freeform cũng được cải tiến với nhiều tính năng chỉnh sửa hình ảnh và tích hợp với thư viện Creator Studio của Apple.

Thay đổi đáng chú ý khác là trong phần Family Sharing cho phép các thành viên người lớn sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau cho các giao dịch mua hàng, thay vì chỉ trừ tiền từ thẻ của người tổ chức nhóm gia đình như trước đây. Các nhà phát triển cũng đã cải thiện độ chính xác của bàn phím khi gõ nhanh và thêm tùy chọn giảm độ sáng cho các hiệu ứng hoạt hình khi nhấp vào một số yếu tố giao diện.

Bản cập nhật iOS 26.4 và iPadOS 26.4 hiện đang được triển khai và sẽ sớm có sẵn cho tất cả người dùng các thiết bị tương thích.