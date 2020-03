Australia kiện Facebook vi phạm quyền riêng tư

Ủy viên phụ trách thông tin và quyền riêng tư của Australia Angelene Falk cho biết, từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2015, Facebook đã cố tình và nhiều lần vi phạm luật về bảo vệ quyền riêng tư tại Australia thông qua việc khai thác thông tin của những người sử dụng ứng dụng This is Your Digital Life.

Hầu hết những người sử dụng Facebook không tự cài đặt ứng dụng này và chỉ với 53 người cài đặt ứng dụng Facebook có thể truy cập được thông tin của 300.000 người khác.

Tòa án Liên bang Australia vừa nhận đơn kiện, với cáo buộc Facebook sử dụng trái phép thông tin cá nhân của các khách hàng. (Ảnh minh họa: The Verge)

Facebook đã sử dụng dữ liệu tài khoản của 311.127 công dân Australia rồi bán cho bên thứ ba hoặc sử dụng các thông tin này với mục đích chính trị nằm ngoài mong muốn của người sử dụng.

Bà Angelene Falk khẳng định: “Thiết kế của nền tảng Facebook khiến cho người dùng khó có thể đưa ra sự lựa chọn hợp lý và kiểm soát việc sử dụng thông tin cá nhân của họ”. Đồng thời, các cài đặt mặc định của Facebook cũng tạo điều kiện cho việc tiết lộ thông tin cá nhân, bao gồm cả các thông tin nhạy cảm, vi phạm quyền riêng tư.

Không chỉ sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng, Facebook còn không đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi việc bị tiết lộ trái phép.

Phản hồi trước vụ kiện này, người phát ngôn của Facebook cho biết, công ty đang “tích cực tham gia” quá trình điều tra cùng với Văn phòng Ủy viên phụ trách thông tin và quyền riêng tư của Australia.

Đồng thời, Facebook cũng thông tin về việc “thực hiện những thay đổi lớn trên các nền tảng của mình, tham khảo ý kiến của các nhà quản lý quốc tế để hạn chế việc lộ các thông tin của người sử dụng cho các nhà phát triển ứng dụng”. Facebook cũng “thực hiện các giao thức quản trị mới và xây dựng các kiểm soát hàng đầu trong ngành giúp mọi người bảo vệ và quản lý dữ liệu của họ”.

Văn phòng Ủy viên phụ trách thông tin và quyền riêng tư của Australia cho biết, họ bắt đầu điều tra Facebook từ tháng 4/2018. Cũng vào năm 2018, Facebook bị cơ quan bảo vệ dữ liệu của Anh phạt gần 1 triệu AUD do sử dụng thông tin của khách hàng trái pháp luật. Facebook cũng bị Mỹ phạt số tiền tương đương 7,65 tỷ AUD vì đã “lừa dối” người dùng về khả năng kiểm soát thông tin cá nhân.