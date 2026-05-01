中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cách tra cứu website lừa đảo đơn giản nhất

Thứ Sáu, 15:31, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để tra cứu thông tin các website lừa đảo, tên miền độc hại nhằm bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng người dân có thể sử dụng 2 cách dưới đây.

Để kịp thời cảnh báo, cung cấp danh sách các trang web và liên kết độc hại giúp người dân phòng tránh, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã cập nhật nội dung hướng dẫn tra cứu trang web lừa đảo do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia xây dựng.

Hệ thống hiển thị danh sách các tên miền độc hại, lừa đảo - Ảnh chụp màn hình

Người dân có thể sử dụng mục Tin tức trên ứng dụng VNeID, hoặc truy cập vào trang thông tin tinnhiemmang.vn để thực hiện tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo nhằm bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Để tra cứu, người dân có thể làm theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/website-lua-dao

Bước 2: Tại mục tìm kiếm, người dùng nhập tên miền cần kiểm tra và nhấn nút "Tìm kiếm"

Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách các tên miền độc hại, lừa đảo. Người dùng thực hiện kiểm tra và phòng tránh các tên miền tương ứng.

Theo C06, trong thời đại số, việc sử dụng internet trở nên phổ biến với lượng thông tin và website khổng lồ, đa dạng, là phương tiện cho người dân trong cuộc sống. Tuy nhiên, môi trường mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ. Việc các thông tin của tổ chức, doanh nghiệp bị giả mạo để lừa đảo người dùng đã trở nên khá phổ biến.

Người dùng internet khó có thể phân biệt được chính xác các thông tin. Do đó, giải pháp mới của C06 giúp người dân nhận diện các trang web giả mạo để phòng tránh việc bị lừa đảo.

Lừa đảo qua mạng bị xử lý như thế nào?

* Xử phạt hành chính

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc đến thời điểm trả lại tài sản do vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng, mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả.

* Truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

- Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

+ Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật Hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

+ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

+ Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

- Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm đối với một trong các trường hợp:

+ Có tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

+ Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

- Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đối với một trong các trường hợp:

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự;

+ Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

- Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân đối với một trong các trường hợp:

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự;

+ Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

An Yên/VTC News
Tag: website lừa đảo an toàn không gian mạng bảo vệ thông tin cá nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Công an hướng dẫn người dân tra cứu, nhận diện website lừa đảo

Nga cân nhắc cấm website khiêu dâm
VOV.VN - Trong phần hỏi đáp tại cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống Nga Putin, ông đã đề cập câu chuyện xóa sổ tận gốc rễ văn hóa phẩm khiêu dâm, bao gồm việc cấm các trang web chứa các nội dung "người lớn".

Cảnh báo giả mạo website của Tổng cục Thuế
VOV.VN - Tổng cục Thuế vừa phát đi cảnh báo việc phát hiện một website có tên miền https://tracuutthvt.com/ đã lấy giao diện và đính biểu tượng logo của ngành Thuế. Tổng cục Thuế cho biết website này không nằm trong hệ thống website của Tổng cục Thuế.

Người dân cần cảnh giác trước những website giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo
VOV.VN - Theo các chuyên gia, các website giả mạo thường yêu cầu người dùng cung cấp nhiều thông tin nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân. Một số trường hợp, ngay khi người dùng truy cập các website này sẽ xuất hiện những cảnh báo, đe dọa hoặc các chương trình trúng thưởng hấp dẫn với nhiều phần quà có giá trị để đánh lừa và dụ dỗ người dùng, điều hướng truy cập đến những website không an toàn

Nhiều website, fanpage giả mạo bài thuốc Kháu Vài Lèng của Mạc Minh
VOV.VN - Kháu Vài Lèng có đăng kí quyền sở hữu trí tuệ, song hiện đang bị đối tượng xấu làm giả, bán để trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của sản phẩm.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm