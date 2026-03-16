Cập nhật bảo mật mới khiến nhiều máy tính Windows 11 gặp sự cố

Thứ Hai, 07:00, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một số người dùng máy tính Windows 11 đang phản ánh về các sự cố nghiêm trọng sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật mới nhất từ Microsoft.

Các khiếu nại của người dùng máy tính Windows 11 bắt đầu xuất hiện chỉ 1 hoặc 2 ngày sau khi bản cập nhật, mang mã hiệu KB5079473, được phát hành vào ngày 10/3 cho các phiên bản Windows 11 24H2 và 25H2. Bản cập nhật này nâng cấp hệ thống lên các bản dựng 26100.8037 và 26200.8037, chủ yếu nhằm mục đích vá lỗi bảo mật và cải thiện một số tính năng nhỏ.

cap nhat bao mat moi khien nhieu may tinh windows 11 gap su co hinh anh 1
Người dùng Windows 11 than phiền sau bản vá bảo mật tháng 3

Microsoft cho biết bản cập nhật mới bao gồm các cải tiến trong việc xử lý chứng chỉ Secure Boot, nâng cao độ tin cậy của File Explorer và các thay đổi liên quan đến danh sách cho phép COM của WDAC. Tuy nhiên, ngay sau khi bản cập nhật được triển khai, nhiều người dùng đã báo cáo rằng hệ thống của họ trở nên không ổn định.

Một người dùng cho biết máy tính của họ đã bị treo hoàn toàn ba lần sau khi cài đặt bản cập nhật, buộc họ phải khởi động lại và mất dữ liệu chưa lưu. Nhiều người khác cũng mô tả tình trạng màn hình bị đóng băng, khiến việc khởi động lại trở thành lựa chọn duy nhất. Một số người thậm chí cho biết máy tính của họ tự khởi động lại sau mỗi 10 đến 20 phút, kèm theo mã lỗi “ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY (0xBE)”.

Nhiều sự cố khác với máy tính Windows 11

Ngoài ra, một số ứng dụng như Office và Outlook không thể khởi chạy, trong khi các công cụ như Command Prompt và phím tắt Print Screen hoàn toàn ngừng phản hồi. Một mã lỗi khác được đề cập là 0x800704b3.

Đặc biệt, một số người dùng báo cáo rằng ổ cứng của họ không thể truy cập trên một số dòng máy tính xách tay Samsung Galaxy Book, trong khi những người khác gặp phải lỗi đồ họa hoặc ứng dụng tăng tốc GPU bị treo trên hệ thống Dell Precision. Mặc dù những trường hợp này vẫn chỉ mang tính chất rời rạc, chúng cho thấy bản cập nhật có thể gây ra vấn đề tương thích trên một số phần cứng.

Đối với những người dùng gặp sự cố, lời khuyên là tạm dừng cập nhật hoặc gỡ cài đặt bản vá thông qua cài đặt Windows Update nếu có thể. Gửi báo cáo qua Feedback Hub cũng có thể giúp Microsoft xác định nguyên nhân của vấn đề.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo GizmoChina
Tag: Windows 11 máy tính bản cập nhật sự cố hệ điều hành
Microsoft đặt mục tiêu Windows 11 "đẹp hơn trong mắt người dùng"
VOV.VN - Microsoft cam kết Windows 11 26H2 sẽ chú trọng nền tảng ổn định và trải nghiệm nhất quán hơn trước áp lực từ lỗi hệ thống kéo dài trong thời gian qua.

Windows 11 gặp lỗi nghiêm trọng, Microsoft tung bản vá khẩn cấp
VOV.VN - Bản cập nhật hệ điều hành mới nhất được Microsoft phát hành cho Windows 11 đã gây ra hai lỗi nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Người dùng không nên cài bản cập nhật bảo mật mới nhất cho Windows 11
VOV.VN - Bản cập nhật bảo mật mới nhất cho Windows 11 đã gây ra một lỗi nghiêm trọng khiến nhiều người không thể tắt máy hoặc đưa thiết bị vào chế độ ngủ đông.

