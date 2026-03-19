CEO Tim Cook bác tin đồn nghỉ hưu

Thứ Năm, 10:47, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CEO Tim Cook khẳng định chưa có kế hoạch rời ghế CEO và cam kết tiếp tục gắn bó với Apple trước cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập.

Chia sẻ trên chương trình “Good Morning America”, CEO Apple - ông Tim Cook đã lên tiếng bác bỏ thông tin sắp nghỉ hưu và cam kết tiếp tục gắn bó với Apple trước cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập.

Ông Tim Cook tròn 65 tuổi vào năm ngoái. Đây là độ tuổi nghỉ hưu truyền thống của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn.Có thể, điều này đã làm dấy lên nhiều suy đoán về một cuộc chuyển giao quyền lực trong tương lai gần.

ceo tim cook bac tin don nghi huu hinh anh 1
Ông Tim Cook - CEO Apple

Dưới sự dẫn dắt của ông Tim Cook từ năm 2011, Apple đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Vốn hóa thị trường của hãng tăng từ 377 tỷ USD lên hơn 3.700 tỷ USD. Áp lực về việc tìm người kế vị ông Tim Cook là vấn đề lớn đối với Apple.

Ông Tim Cook coi Apple là một phần không thể tách rời trong cuộc đời mình. “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có Apple”, ông Tim Cook bày tỏ. Nhà điều hành này tin rằng đội ngũ nhân viên hiện tại là nguồn động lực lớn nhất để tiếp tục cống hiến.

ceo tim cook bac tin don nghi huu hinh anh 2
CEO Tim Cook

Apple đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập vào ngày 1/4. Tập đoàn công nghệ này đang đối mặt với nhiều thách thức trong kỷ nguyên mới. Việc duy trì sự ổn định ở vị trí lãnh đạo tối cao được coi là chiến lược quan trọng..

anh chuppppp.jpg

Chuyến thăm của CEO Tim Cook và cơ hội mới cho ngành khoa học công nghệ

VOV.VN - Ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Apple vừa có chuyến thăm Việt Nam 2 ngày, có cuộc làm việc với người đứng đầu chính phủ, cũng như gặp gỡ một số nhà phát triển phần mềm, nhà sáng tạo nội dung và nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện mang lại nhiều cơ hội và hy vọng hợp tác, tạo bước phát triển đột phá trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

PV/VOV.VN
Theo CNET, CNBC
Tag: Tim Cook CEO Apply Apple kỷ niệm 50 năm thành lập
CEO Apple Tim Cook tiết lộ ngày ra mắt chính thức iPhone SE 4
CEO Apple Tim Cook tiết lộ ngày ra mắt chính thức iPhone SE 4

VOV.VN - CEO Tim Cook của Apple vừa gây bất ngờ khi thông báo về việc ra mắt sản phẩm mới vào ngày 19/2 tới đây, có khả năng iPhone SE 4 là điểm nhấn của sự kiện.

CEO Apple Tim Cook tiết lộ ngày ra mắt chính thức iPhone SE 4

CEO Apple Tim Cook tiết lộ ngày ra mắt chính thức iPhone SE 4

VOV.VN - CEO Tim Cook của Apple vừa gây bất ngờ khi thông báo về việc ra mắt sản phẩm mới vào ngày 19/2 tới đây, có khả năng iPhone SE 4 là điểm nhấn của sự kiện.

CEO Apple Tim Cook làm tăng sự phấn khích với iPhone 17 Air
CEO Apple Tim Cook làm tăng sự phấn khích với iPhone 17 Air

VOV.VN - Apple dự kiến sẽ gây bất ngờ với thị trường smartphone trong năm 2025 khi ra mắt mẫu iPhone mới được cho là mang tên iPhone 17 Air.

CEO Apple Tim Cook làm tăng sự phấn khích với iPhone 17 Air

CEO Apple Tim Cook làm tăng sự phấn khích với iPhone 17 Air

VOV.VN - Apple dự kiến sẽ gây bất ngờ với thị trường smartphone trong năm 2025 khi ra mắt mẫu iPhone mới được cho là mang tên iPhone 17 Air.

