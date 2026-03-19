CEO Tim Cook bác tin đồn nghỉ hưu

Chia sẻ trên chương trình “Good Morning America”, CEO Apple - ông Tim Cook đã lên tiếng bác bỏ thông tin sắp nghỉ hưu và cam kết tiếp tục gắn bó với Apple trước cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập.

Ông Tim Cook tròn 65 tuổi vào năm ngoái. Đây là độ tuổi nghỉ hưu truyền thống của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn.Có thể, điều này đã làm dấy lên nhiều suy đoán về một cuộc chuyển giao quyền lực trong tương lai gần.

Ông Tim Cook - CEO Apple

Dưới sự dẫn dắt của ông Tim Cook từ năm 2011, Apple đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Vốn hóa thị trường của hãng tăng từ 377 tỷ USD lên hơn 3.700 tỷ USD. Áp lực về việc tìm người kế vị ông Tim Cook là vấn đề lớn đối với Apple.

Ông Tim Cook coi Apple là một phần không thể tách rời trong cuộc đời mình. “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có Apple”, ông Tim Cook bày tỏ. Nhà điều hành này tin rằng đội ngũ nhân viên hiện tại là nguồn động lực lớn nhất để tiếp tục cống hiến.

Apple đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập vào ngày 1/4. Tập đoàn công nghệ này đang đối mặt với nhiều thách thức trong kỷ nguyên mới. Việc duy trì sự ổn định ở vị trí lãnh đạo tối cao được coi là chiến lược quan trọng..