English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chiếc đồng hồ 260 tỷ năm mới lệch một giây có gì đặc biệt?

Thứ Ba, 07:00, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhà khoa học Singapore tạo ra đồng hồ nguyên tử chính xác đến mức phải mất 260 tỷ năm mới lệch một giây.

Việc đo một giây có vẻ như đã được giải quyết bởi đồng hồ từ nhiều thập kỷ trước, nhưng các nhà vật lý vẫn không ngừng tìm kiếm những phương pháp mới để nâng cao độ chính xác. Mới đây, một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Quốc gia Singapore đã công bố một chiếc đồng hồ mà họ khẳng định là chính xác nhất từng được chế tạo.

chiec dong ho 260 ty nam moi lech mot giay co gi dac biet hinh anh 1
Chiếc đồng hồ chính xác nhất thế giới đã được tạo ra

Chiếc đồng hồ này sử dụng ion lutetium làm chất tham chiếu và đạt được độ lệch chỉ 1 x 10⁻¹⁹. Để hình dung rõ hơn, thiết bị này sẽ phải hoạt động trong hơn 260 tỷ năm để tích lũy độ lệch tương đương với một giây, con số này vượt xa tuổi của vũ trụ, ước tính khoảng 13,8 tỷ năm.

Tuy nhiên, độ chính xác này không chỉ nhằm mục đích giúp chúng ta đúng giờ hơn, mà những chiếc đồng hồ này còn có thể được sử dụng để nghiên cứu trọng lực, kiểm tra các định luật vật lý cơ bản và thậm chí góp phần thay đổi định nghĩa chính thức của giây.

Vũ khí tạo nên đồng hồ chính xác nhất thế giới

Được biết, trong đồng hồ thạch anh, thời gian được đo bằng cách sử dụng các dao động đều đặn của một tinh thể. Ngược lại, đồng hồ nguyên tử dựa vào tần số liên quan đến sự chuyển đổi giữa các mức năng lượng của một nguyên tử, từ đó mang lại độ ổn định cao hơn. Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ Lượng tử thuộc Đại học Quốc gia Singapore đã làm việc với ion lutetium-176, sử dụng tia laser được điều chỉnh đến một tần số rất cụ thể để quan sát phản ứng của ion. Sự chuyển đổi đều đặn này hoạt động như “tiếng tích tắc” của một chiếc đồng hồ.

chiec dong ho 260 ty nam moi lech mot giay co gi dac biet hinh anh 2
Lutetium chính là chìa khóa giúp tạo ra chiếc đồng hồ của các nhà khoa học Singapore

Lutetium cũng có ưu điểm vượt trội so với các nguyên tố khác, vì quá trình chuyển pha của nó ít nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và một số từ trường nhất định, hai yếu tố có thể gây ra sai số nhỏ nhưng đáng kể khi làm việc với độ chính xác cao.

Để kiểm tra hiệu năng thực tế của hệ thống, nhóm nghiên cứu đã chế tạo hai đồng hồ độc lập và so sánh chúng trong khoảng 200 giờ. Kết quả cho thấy độ chính xác trùng khớp với sai số 5,7 x 10⁻¹⁹, một trong những phép so sánh giữa các đồng hồ chính xác nhất từng được thực hiện.

ong_thai.jpg

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc

VOV.VN - Công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực then chốt, định hình năng lực cạnh tranh, an ninh và sức mạnh quốc gia. Trước sự phát triển của lĩnh vực này, Việt Nam cần sớm xây dựng chiến lược phát triển bài bản, đầu tư cho nghiên cứu, hạ tầng và nguồn nhân lực, từng bước làm chủ công nghệ.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo El Nacional
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Em bé đầu tiên chào đời nhờ công nghệ tự động hóa với sự hỗ trợ của AI
Em bé đầu tiên chào đời nhờ công nghệ tự động hóa với sự hỗ trợ của AI

VOV.VN - Lần đầu tiên trên thế giới một em bé đã chào đời sau khi thụ thai thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhờ sự hỗ trợ bởi AI (trí tuệ nhân tạo).

Em bé đầu tiên chào đời nhờ công nghệ tự động hóa với sự hỗ trợ của AI

Em bé đầu tiên chào đời nhờ công nghệ tự động hóa với sự hỗ trợ của AI

VOV.VN - Lần đầu tiên trên thế giới một em bé đã chào đời sau khi thụ thai thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhờ sự hỗ trợ bởi AI (trí tuệ nhân tạo).

Khám phá đồng hồ Porsche giá hơn 320 triệu đồng
Khám phá đồng hồ Porsche giá hơn 320 triệu đồng

VOV.VN - Porsche Design vừa giới thiệu một mẫu đồng hồ rất đặc biệt chào mừng việc ra mắt phiên bản giới hạn 911 S/T 2024 với tên gọi Chronograph 1 – 911 S/T.

Khám phá đồng hồ Porsche giá hơn 320 triệu đồng

Khám phá đồng hồ Porsche giá hơn 320 triệu đồng

VOV.VN - Porsche Design vừa giới thiệu một mẫu đồng hồ rất đặc biệt chào mừng việc ra mắt phiên bản giới hạn 911 S/T 2024 với tên gọi Chronograph 1 – 911 S/T.

Điện thoại, đồng hồ thông minh bị cấm trong lớp học ở Hà Lan
Điện thoại, đồng hồ thông minh bị cấm trong lớp học ở Hà Lan

VOV.VN - Các thiết bị sẽ chỉ được phép sử dụng trong trường hợp đặc biệt cần thiết, như trong các bài học về kỹ năng kỹ thuật số, vì lý do y tế hoặc cho người khuyết tật.

Điện thoại, đồng hồ thông minh bị cấm trong lớp học ở Hà Lan

Điện thoại, đồng hồ thông minh bị cấm trong lớp học ở Hà Lan

VOV.VN - Các thiết bị sẽ chỉ được phép sử dụng trong trường hợp đặc biệt cần thiết, như trong các bài học về kỹ năng kỹ thuật số, vì lý do y tế hoặc cho người khuyết tật.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm