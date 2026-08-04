Chính sách huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công an nhân dân

Chính phủ ban hành Nghị định số 304/2026/NĐ-CP ngày 03/8/2026 huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an nhân dân. Nghị định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 33 Luật Công an nhân dân về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an nhân dân.

Chính sách huy động tiềm lực KHCN phục vụ hoạt động Công an nhân dân.

Nghị định này không điều chỉnh các trường hợp sau đây: (*)

Huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an nhân dân là quá trình Bộ Công an tổ chức khai thác, sử dụng tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật của cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống tổ chức của Bộ Công an theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

a) Huy động nguồn lực khi có tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp, chống khủng bố, tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thực hiện công tác cảnh vệ; huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và pháp luật về cảnh sát cơ động; huy động phương tiện giao thông, thông tin liên lạc của cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự; huy động chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ chuyên sâu trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng theo quy định của pháp luật về an ninh mạng;

b) Huy động nguồn lực tham gia phát triển công nghiệp an ninh; huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật của cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất, sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu;

c) Huy động tài sản bị trưng mua, tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật dân sự; huy động tài sản trưng mua, trưng dụng theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản; huy động tài sản trí tuệ được bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

d) Các trường hợp huy động nguồn lực được điều chỉnh bởi quy định của pháp luật chuyên ngành khác.

Nguyên tắc huy động

Nghị định nêu rõ: Việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an nhân dân phải tuân thủ thẩm quyền, trình tự theo quy định của Nghị định này và đúng mục đích được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong kế hoạch huy động hằng năm; phải sử dụng hiệu quả đối tượng được huy động và không làm gián đoạn hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện, thỏa thuận chuyển giao tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an nhân dân; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật được huy động; bồi thường kịp thời, hợp lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật được huy động.

Tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với kế hoạch huy động được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đều được xem xét huy động phục vụ hoạt động của Công an nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp được quy định tại (*). Việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật do Bộ Quốc phòng quản lý phải được thống nhất bằng văn bản giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an nhân dân phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phương thức huy động

Việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an nhân dân được thực hiện thông qua các phương thức sau đây:

1. Tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật.

2. Thỏa thuận giữa Bộ Công an và cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật.

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an và cơ quan, tổ chức sở hữu tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật. Phương thức huy động này chỉ áp dụng đối với tài sản công được giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng và chỉ được sử dụng trong trường hợp không thực hiện được các phương thức huy động theo quy định tại khoản 1, 2 nêu trên. Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định áp dụng phương thức huy động này.

Đối tượng được huy động

Đối tượng được huy động trong chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, dữ liệu và sở hữu trí tuệ bao gồm:

a) Công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ mới, công nghệ sạch;

b) Quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu, bí mật kinh doanh và các tài sản trí tuệ khác được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Đối tượng được huy động trong bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ sở đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học của Công an nhân dân bao gồm:

a) Cơ sở vật chất, hạ tầng nghiên cứu và phát triển công nghệ, phòng thí nghiệm, trạm thử nghiệm, trạm quan trắc; phương tiện, thiết bị kỹ thuật thiết yếu, đặc chủng;

b) Nhân sự vận hành cơ sở vật chất, hạ tầng nghiên cứu và phát triển công nghệ, phòng thí nghiệm, trạm thử nghiệm, trạm quan trắc; phương tiện, thiết bị kỹ thuật thiết yếu, đặc chủng.

Đối tượng được huy động trong bảo đảm tiềm lực thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu khoa học và công nghệ, kỹ thuật của Công an nhân dân bao gồm:

a) Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu về khoa học và công nghệ, kỹ thuật;

b) Nhân sự vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu về khoa học và công nghệ, kỹ thuật; nhân sự công nghệ thông tin, an ninh mạng, chuyển đổi số.

Đối tượng được huy động trong bổ sung lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật bao gồm:

a) Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nước và ngoài nước; nhà giáo giảng dạy trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cá nhân khác hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

b) Nhân sự quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chính sách đối với cá nhân được huy động

Nghị định nêu rõ: Trong thời gian huy động, cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức được hưởng nguyên tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách do cơ quan quản lý cá nhân chi trả, đồng thời được hưởng chi phí hỗ trợ theo thỏa thuận hợp đồng với Bộ Công an, tối đa bằng tiền lương đang hưởng; cá nhân không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng thù lao theo thỏa thuận hợp đồng với Bộ Công an bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao, mặt bằng tiền lương tương ứng trên thị trường lao động và phù hợp với quy định của pháp luật về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, về cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trường hợp phải huy động làm thêm giờ, ngày nghỉ, ngày lễ, cá nhân được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về lao động.

Ngoài các chế độ, chính sách quy định nêu trên, cá nhân có thành tích xuất sắc được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Cá nhân bị thiệt hại về thân thể (bệnh tật, thương tật, hy sinh) trong thời gian thực hiện nhiệm vụ huy động được hưởng các chế độ về chi phí y tế, trợ cấp tai nạn, bảo hiểm rủi ro đặc thù theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động hoặc xem xét công nhận thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2026.