Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi số ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công

Thứ Sáu, 14:30, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai sâu rộng theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đội ngũ cán bộ nữ tại cơ sở ngày càng khẳng định vai trò trong tổ chức thực hiện và điều hành các hoạt động quản lý nhà nước.

Thực tiễn cho thấy, nhiều phụ nữ không chỉ tham gia mà đang trực tiếp đảm nhận vai trò quan trọng trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.

Tham gia quản lý, điều hành từ cơ sở

Tại phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội), các tổ chuyển đổi số cộng đồng duy trì hoạt động thường xuyên, trong đó có sự tham gia của nhiều cán bộ nữ giữ vị trí chủ chốt. Các thành viên trực tiếp hướng dẫn người dân cập nhật thông tin cá nhân như giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện lên ứng dụng iHanoi, góp phần làm sạch dữ liệu dân cư.

Hoạt động này gắn với việc triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số và xã hội số.

phu nu dan dat chuyen doi so o co so, gop phan nang cao hieu qua quan tri cong hinh anh 1

Là Bí thư chi bộ, bà Nguyễn Thị Hội cho biết, tỷ lệ cán bộ nữ giữ các vị trí chủ chốt tại địa phương ngày càng tăng, từ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy đến các vị trí trong công tác xây dựng Đảng. Điều này cho thấy sự tham gia ngày càng rõ nét của phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở.

“Thực tế tại phường Bồ Đề cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ giữ các vị trí chủ chốt tương đối cao. Từ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy đến Trưởng ban Xây dựng Đảng đều có sự tham gia của nữ giới. Điều này phản ánh sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền đối với năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ nữ”, bà Hội chia sẻ.

Thực tế triển khai cho thấy, nhiều cán bộ nữ không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn tham gia điều phối công việc, xử lý tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai chuyển đổi số tại địa phương.

Góp phần đưa chính sách vào cuộc sống

Chuyển đổi số tại cơ sở không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình đưa các chủ trương, chính sách vào thực tiễn. Trong đó, đội ngũ cán bộ nữ đóng vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Thông qua việc trực tiếp làm việc với người dân, cán bộ nữ góp phần nâng cao mức độ tiếp cận dịch vụ công, đặc biệt với các nhóm dân cư còn hạn chế về kỹ năng số, qua đó thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, việc phụ nữ tham gia tích cực trong các tổ công nghệ số cộng đồng cũng phù hợp với định hướng thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo các chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Tạo điều kiện để phát huy vai trò phụ nữ trong khu vực công

Thực tế cho thấy, phụ nữ trong khu vực công vẫn đối mặt với một số khó khăn như áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình, cũng như yêu cầu thích ứng nhanh với các lĩnh vực mới như công nghệ số. Tuy nhiên, các chủ trương, chính sách của Nhà nước đang từng bước tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Việc tăng cường đào tạo kỹ năng số, nâng cao năng lực quản lý và mở rộng cơ hội tham gia vào các lĩnh vực mới là những yếu tố quan trọng để phát huy vai trò của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp cơ sở. Với sự tham gia ngày càng rõ nét trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ nữ đang góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Vân Anh/VOV.VN
Tin liên quan

Phụ nữ tham chính: Hành trình lãnh đạo từ trách nhiệm đến cống hiến

VOV.VN - Trong dòng chảy phát triển của xã hội hiện đại, sự tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực chính trị ngày càng rõ nét, góp phần hoàn thiện bộ máy lãnh đạo và nâng cao chất lượng quản trị thông qua những đóng góp cụ thể trong thực tiễn.

VOV.VN - Trong dòng chảy phát triển của xã hội hiện đại, sự tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực chính trị ngày càng rõ nét, góp phần hoàn thiện bộ máy lãnh đạo và nâng cao chất lượng quản trị thông qua những đóng góp cụ thể trong thực tiễn.

Phụ nữ tham chính: Từ bước tiến về tỷ lệ đến yêu cầu tham gia thực chất

VOV.VN - Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội của Việt Nam đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn trung bình thế giới. Đây là một dấu mốc quan trọng trong bảo đảm quyền tham chính của phụ nữ.

VOV.VN - Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội của Việt Nam đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn trung bình thế giới. Đây là một dấu mốc quan trọng trong bảo đảm quyền tham chính của phụ nữ.

