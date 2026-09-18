Sinh số giấy phép lái xe sau 2 giờ: Từ sáng kiến Ninh Bình đến quy định toàn quốc

Gỡ “nút thắt” ba ngày chờ đợi

Ngay tại sân sát hạch, khi kỳ thi vừa kết thúc, kết quả của những thí sinh đạt yêu cầu được cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) cập nhật lên Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe (GPLX), thực hiện sinh số GPLX và gửi dữ liệu về Cục CSGT để xác thực. Chỉ khoảng 2 giờ sau, người tham gia sát hạch đã có GPLX điện tử và đủ điều kiện sử dụng khi tham gia giao thông, thay vì phải thấp thỏm chờ đợi sau 3 ngày như trước.

Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh, chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Khi có số GPLX, người dân được hướng dẫn tích hợp thông tin trên VNeID và VNeTraffic. Những thông tin trước đây gắn với tấm GPLX bản giấy giờ có thể được kiểm tra ngay trên điện thoại. Khi tham gia giao thông, trong trường hợp không mang theo giấy phép bản giấy, người điều khiển phương tiện có thể cung cấp số GPLX để lực lượng CSGT tra cứu trên hệ thống nghiệp vụ.

Song hành với việc rút ngắn thời gian sinh số GPLX, Phòng CSGT xây dựng hệ thống “Tra cứu kết quả sát hạch GPLX” trên Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh. Chỉ với thao tác, nhập số báo danh, ngày thi, địa điểm và hạng GPLX, người tham gia sát hạch có thể chủ động kiểm tra kết quả ngay sau kỳ sát hạch.

Đại tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình

Đại tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: “Sau một năm thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, không tổ chức cấp huyện, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh, chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đứng trước yêu cầu đổi mới đó, đơn vị đã rà soát lại toàn bộ quy trình nghiệp vụ, dữ liệu, từ đó xây dựng mô hình “sinh số GPLX sau 2 giờ”, tạo thuận lợi hơn cho người dân”.

Mô hình “Sinh số giấy phép lái xe sau 2 giờ” được triển khai trong thực tế cho thấy hiệu quả rõ rệt, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại và tạo thuận lợi cho người dân sau kỳ sát hạch. Từ hiệu quả này, mgày 29/6/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 108/2026/TT-BCA. Theo quy định tại khoản 1, Điều 19 của Thông tư, Cục CSGT thực hiện cấp GPLX điện tử cho người đạt kết quả kỳ sát hạch và tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử trong thời hạn 2 giờ kể từ thời điểm kết thúc kỳ sát hạch.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đánh dấu việc sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của Công an tỉnh Ninh Bình chính thức được thể chế hóa trong văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an, tạo cơ sở triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước

Đồng bộ nâng cao chất lượng sát hạch và công nghệ chống gian lận

Không dừng ở việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình xây dựng thành công hệ thống “Giám sát máy tính thi sát hạch GPLX”, ngăn chặn nguy cơ can thiệp trái phép trong suốt quá trình thi, góp phần bảo đảm tính khách quan, chính xác của kết quả sát hạch.

Thí sinh tham gia sát hạch Nguyễn Thị Minh Hằng, 18 tuổi, đến từ phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thí sinh tham gia sát hạch Nguyễn Thị Minh Hằng, 18 tuổi, đến từ phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ được đưa vào nhiều khâu nên quá trình sát hạch thuận tiện, minh bạch, rõ ràng. Các công cụ hỗ trợ chúng em đi thi như máy tính, xe sát hạch đều hoạt động trơn tru và khá ‘nhạy’ nên tôi cũng yên tâm về kết quả của mình được đánh giá chính xác”.

Công nghệ giúp rút ngắn thời gian từ khi hoàn thành sát hạch đến khi có GPLX điện tử xuống còn 2 giờ

Cùng với ứng dụng công nghệ, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình còn đổi mới công tác sát hạch lái xe theo hướng đánh giá sát hơn năng lực thực tế và ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện. Thay vì lựa chọn những tuyến đường thuận lợi, đơn vị tổ chức sát hạch trên các tuyến có hệ thống tổ chức giao thông đầy đủ, nhiều tình huống thực tế, qua đó đánh giá sát năng lực xử lý của học viên. Cách chấm điểm cũng được điều chỉnh, lấy việc chấp hành quy tắc giao thông làm một trong những tiêu chí trọng tâm, thay vì chỉ tập trung vào kỹ năng điều khiển phương tiện.

Trung tá Trần Đăng Khoa, Đội trưởng Đội Sát hạch và Cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Trung tá Trần Đăng Khoa, Đội trưởng Đội Sát hạch và Cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, việc nâng yêu cầu sát hạch không nhằm làm khó thí sinh, mà để đánh giá đúng hơn khả năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành quy tắc giao thông. Nếu trước đây phần thi đường trường chủ yếu tập trung tăng số, giảm số thì hiện nay học viên phải thực sự chú ý đến hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và các quy tắc khi tham gia giao thông.

Trong quá trình sát hạch, thí sinh phải thực hiện đúng quy định khi chuyển hướng, vượt xe, đi vào đường ưu tiên và xử lý các tình huống giao thông. Người đạt kết quả sát hạch phải thực sự nắm được các quy định, biết quan sát, xử lý tình huống và có đủ kỹ năng để tham gia giao thông an toàn. Khi yêu cầu đầu ra được nâng lên, công tác đào tạo cũng phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình rà soát, cải tiến quy trình nghiệp vụ, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính

Trong giai đoạn đầu triển khai yêu cầu mới, có kỳ sát hạch tỷ lệ đạt phần thi đường trường giảm xuống còn khoảng 29%. Sau đó, các cơ sở đào tạo điều chỉnh phương pháp giảng dạy theo hướng sát hơn với nội dung và yêu cầu sát hạch thực tế. Công tác đào tạo và sát hạch từng bước đồng bộ hơn, tỷ lệ đạt được cải thiện.

Không chỉ thay đổi ở phần thi thực hành, nội dung sát hạch lý thuyết cũng được định hướng theo hướng đánh giá khả năng hiểu và xử lý tình huống, hạn chế việc học thuộc hoặc học mẹo. Sắp tới, phần mềm ra đề, thi lý thuyết được nâng cấp; bộ câu hỏi mới có thể kết hợp hình ảnh, yêu cầu thí sinh phân tích để lựa chọn đáp án. Ngoài các nội dung về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bộ câu hỏi mới dự kiến bổ sung những nội dung liên quan đến pháp luật hình sự và trách nhiệm chấp hành pháp luật khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Quy trình phục vụ người dân từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến cấp, đổi GPLX cũng được tổ chức lại theo hướng thuận tiện và phân cấp mạnh hơn

Cùng với nâng chất lượng đầu ra, quy trình phục vụ người dân từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến cấp, đổi GPLX cũng được tổ chức lại theo hướng thuận tiện và phân cấp mạnh hơn. Ninh Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai 100% điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX tại 129 Công an cấp xã.

Trước nhu cầu tăng cao của người dân, Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và 11 trung tâm sát hạch tổ chức đợt cao điểm, tăng số lượng kỳ thi, mở lịch sát hạch cả thứ Bảy, Chủ nhật; bố trí cán bộ trực 24/24 giờ ở tất cả các khâu từ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức sát hạch đến sinh số GPLX.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, những điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính từng bước được tháo gỡ, tình trạng hồ sơ tồn đọng được xử lý dứt điểm, đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.