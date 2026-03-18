中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyên gia cảnh báo phần mềm gián điệp nhắm vào người dùng Iphone trên diện rộng

Thứ Tư, 22:54, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu an ninh mạng cho biết đã phát hiện một phần mềm gián điệp có khả năng xâm nhập hàng trăm triệu thiết bị Iphone)thông qua các trang web bị cài mã độc.

Theo các nhà nghiên cứu từ Lookout, iVerify và Google, phần mềm độc hại mang tên Darksword đã được phát tán qua hàng chục trang web tại Ukraine, nhắm vào người dùng iPhone sử dụng các phiên bản iOS từ 18.4 đến 18.6.2.

chuyen gia canh bao phan mem gian diep nham vao nguoi dung iphone tren dien rong hinh anh 1
Ảnh:kt

Đây là lần thứ hai trong tháng xuất hiện công cụ gián điệp nhắm vào thiết bị Apple, cho thấy các phần mềm độc hại có khả năng đánh cắp dữ liệu và thông tin tài chính đang gia tăng nhanh chóng. Theo ước tính, hiện vẫn còn khoảng từ 220 đến 270 triệu iPhone trên toàn cầu đang sử dụng các phiên bản hệ điều hành có thể bị khai thác, dù Apple đã phát hành các bản vá bảo mật.

Giới chuyên gia nhận định việc liên tiếp xuất hiện các công cụ tấn công iOS mạnh trong thời gian ngắn cho thấy một hệ sinh thái tấn công mạng ngày càng phổ biến, không còn giới hạn trong phạm vi các hoạt động tình báo cấp nhà nước.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết phần mềm Darksword được phát hiện trên các máy chủ có liên hệ với các nhóm từng phát tán công cụ gián điệp Coruna trước đó.

 

 

Trần Phương/VOV-Washington
Tag: mã độc Darksword bảo mật iOS tin tặc tấn công iPhone Lookout iVerify Google Threat Analysis Group iOS 18.6.2 lỗ hổng bảo mật Apple
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

iPhone 17e ra mắt với giá giữ nguyên, người Việt vẫn phải chi thêm 1 triệu đồng
iPhone 17e ra mắt với giá giữ nguyên, người Việt vẫn phải chi thêm 1 triệu đồng

VOV.VN - Apple vừa chính thức ra mắt iPhone 17e, một mẫu smartphone giá cả phải chăng so với sự tăng giá hiện nay nhưng vẫn mang lại hiệu suất ấn tượng.

iPhone 17e ra mắt với giá giữ nguyên, người Việt vẫn phải chi thêm 1 triệu đồng

iPhone 17e ra mắt với giá giữ nguyên, người Việt vẫn phải chi thêm 1 triệu đồng

VOV.VN - Apple vừa chính thức ra mắt iPhone 17e, một mẫu smartphone giá cả phải chăng so với sự tăng giá hiện nay nhưng vẫn mang lại hiệu suất ấn tượng.

iPhone sắp phải trang bị pin rời?
iPhone sắp phải trang bị pin rời?

VOV.VN - iPhone và nhiều smartphone tương lai có thể quay lại dùng pin rời như từ năm 2027, khi Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu người dùng được tự thay pin an toàn.

iPhone sắp phải trang bị pin rời?

iPhone sắp phải trang bị pin rời?

VOV.VN - iPhone và nhiều smartphone tương lai có thể quay lại dùng pin rời như từ năm 2027, khi Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu người dùng được tự thay pin an toàn.

Apple cảnh báo thói quen sạc pin iPhone qua đêm nhiều người đang gặp phải
Apple cảnh báo thói quen sạc pin iPhone qua đêm nhiều người đang gặp phải

VOV.VN - Apple vừa đưa ra cảnh báo quan trọng về thói quen sạc pin iPhone qua đêm, có thể khiến nhiều người phải thay đổi cách đặt điện thoại khi đi ngủ.

Apple cảnh báo thói quen sạc pin iPhone qua đêm nhiều người đang gặp phải

Apple cảnh báo thói quen sạc pin iPhone qua đêm nhiều người đang gặp phải

VOV.VN - Apple vừa đưa ra cảnh báo quan trọng về thói quen sạc pin iPhone qua đêm, có thể khiến nhiều người phải thay đổi cách đặt điện thoại khi đi ngủ.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm