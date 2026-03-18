Chuyên gia cảnh báo phần mềm gián điệp nhắm vào người dùng Iphone trên diện rộng

Theo các nhà nghiên cứu từ Lookout, iVerify và Google, phần mềm độc hại mang tên Darksword đã được phát tán qua hàng chục trang web tại Ukraine, nhắm vào người dùng iPhone sử dụng các phiên bản iOS từ 18.4 đến 18.6.2.

Đây là lần thứ hai trong tháng xuất hiện công cụ gián điệp nhắm vào thiết bị Apple, cho thấy các phần mềm độc hại có khả năng đánh cắp dữ liệu và thông tin tài chính đang gia tăng nhanh chóng. Theo ước tính, hiện vẫn còn khoảng từ 220 đến 270 triệu iPhone trên toàn cầu đang sử dụng các phiên bản hệ điều hành có thể bị khai thác, dù Apple đã phát hành các bản vá bảo mật.

Giới chuyên gia nhận định việc liên tiếp xuất hiện các công cụ tấn công iOS mạnh trong thời gian ngắn cho thấy một hệ sinh thái tấn công mạng ngày càng phổ biến, không còn giới hạn trong phạm vi các hoạt động tình báo cấp nhà nước.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết phần mềm Darksword được phát hiện trên các máy chủ có liên hệ với các nhóm từng phát tán công cụ gián điệp Coruna trước đó.