Cộng đồng quốc tế hào hứng với Vsmart Aris 5G “Make in Vietnam“

Hàng loạt các báo quốc tế uy tín như Forbes, The New York Times, Reuters, The Star… và người tiêu dùng yêu thích công nghệ đã chia sẻ sự hào hứng đặc biệt trước thông tin về mẫu điện thoại Vsmart Aris 5G của tập đoàn Vingroup mới công bố vào ngày 6/7 vừa qua.

Truyền thông thế giới tin tưởng

“Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á phát triển thành công thiết bị hỗ trợ sử dụng công nghệ 5G”, tờ Forbes khẳng định. Vingroup thực sự đã tạo ra bước ngoặt lớn dù mới chuyển sang lĩnh vực công nghệ chỉ trong 2 năm. Có thể nói, VinSmart đã sớm gánh vác trọng trách phát triển các thiết bị di động 5G thế hệ mới, điều mà lâu nay thường do các ông lớn trong làng công nghệ đảm nhiệm.

Với công nghệ bảo mật lượng tử - công nghệ bảo mật an toàn nhất hiện nay, Vsmart Aris 5G đã đưa Việt Nam song hành cùng các quốc gia phát triển trong cuộc cách mạng công nghệ 5G trên toàn cầu.

Nhìn lại khoảng thời gian trước khi VinSmart ra đời, Forbes bình luận: “Đã có những công ty công nghệ tại Việt Nam đã bắt tay vào phát triển và cho ra mắt điện thoại thông minh trong vòng nửa thập kỉ qua, tuy nhiên, không thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của người tiêu dùng. Nói cách khác, người tiêu dùng Việt Nam tỏ ra nghi ngại về số phận của các smartphone “made in Vietnam”, thậm chí cho rằng các kế hoạch đó chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi”.

Theo báo cáo của Gfk vào cuối tháng 3/2020, điện thoại Vsmart đã chiếm gần 17% doanh số tiêu thụ nội địa và đứng vị trí thứ 3, chỉ xếp sau Samsung và Oppo. Thực tế cho thấy, chưa bao giờ smartphone Việt ở trong tình trạng “cháy hàng” trên toàn hệ thống phân phối, bán lẻ thiết bị di động như Vsmart làm được trong thời điểm ra mắt mẫu Joy3 với 12.000 chiếc được bán ra sau 14 tiếng.

Theo đuổi về chủ đề công nghệ 5G trên toàn cầu, tờ Nikkei từng dự đoán, bước chân vào lĩnh vực công nghệ, ông Phạm Nhật Vượng – người đứng đầu của Vingroup sẽ đặt mục tiêu lớn, đó là xây dựng “hệ sinh thái 5G” – nhằm kết nối các thiết bị, sản phẩm công nghiệp như điện thoại, ô tô, tivi.

Tờ Forbes dẫn lời Nguyen Lam, Giám đốc Nghiên cứu thị trường của IDC Indochina: “Việc cho ra mắt dòng điện thoại thông minh này sẽ giúp cho Vingroup thành công trong việc tạo ra hệ sinh thái công nghệ 5G, đồng thời, tiến nhanh hơn so với các đối thủ và lấy được lòng trung thành của khách hàng”.

Cộng đồng mạng quốc tế bất ngờ

Độc giả Sasomkit Khanol bình luận trên Twitter của tờ Forbes Thái Lan, để song hành cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Vingroup đã chọn cách hợp tác với những “gã khổng lồ” trên thế giới. Hành trình trở thành tập đoàn công nghệ của Vingroup đã thu hút được hàng loạt các tên tuổi lớn như BMW, Pininfarina, Durr, Qualcomm, Google… Mẫu điện thoại Vsmart Aris 5G cũng là kết quả hợp tác giữa Vingroup và Qualcomm - sản phẩm thuộc hệ sinh thái công nghệ to lớn mà tập đoàn này đang hướng tới.

Cộng đồng mạng Trung Quốc cũng tham gia bình luận trước những bước tiến mạnh mẽ của công nghệ Việt Nam và mẫu điện thoại 5G của người Việt.

"Trông thiết kế và cấu hình không tồi, bao giờ họ bán sản phẩm này, tôi muốn dùng một chiếc điện thoại của Việt Nam!", Luo Yulong bình luận.

"Vậy là họ đang đi cùng thế giới, không còn đi sau nữa. Chúc mừng Việt Nam, tôi khá bất ngờ về thông tin này, ngành công nghiệp, công nghệ của họ đang phát triển rất nhanh", Yang Xiao viết.

Dù chưa công bố ngày bán chính thức, người tiêu dùng Việt cũng bày tỏ ý muốn sở hữu sớm Vsmart Aris 5G.

Sự phát triển 5G ở Việt Nam có lẽ sẽ nhanh hơn dự kiến. Thực tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển mạng internet hàng đầu thế giới. Mới đây, Viettel – nhà mạng lớn nhất của quốc gia này cũng đã chính thức công bố thử nghiệm cuộc gọi video đầu tiên sử dụng truyền dẫn kết nối 5G.

Ngành công nghệ Việt Nam đang tăng tốc khi các tập đoàn lớn cùng chung tay phát triển. Vsmart Aris 5G không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại thế hệ mới mà còn là chỉ dấu cho thời kỳ người Việt tự tin mở rộng đường biên giới mềm trên bản đồ công nghệ thế giới./.