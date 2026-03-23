Công nghệ pin natri-ion nổi lên, gây áp lực lên pin lithium-ion

Thứ Hai, 07:00, 23/03/2026
VOV.VN - Công nghệ pin natri-ion đang nổi lên để thay thế cho lithium-ion, vốn đang là lựa chọn hàng đầu cho các thiết bị điện tử nhờ độ bền, hiệu suất tốt và thời gian sử dụng dài.

Các nhà nghiên cứu đang ngày càng hoàn thiện natri-ion, một công nghệ pin mới sử dụng natri làm chất mang điện thay vì lithium. Mới đây nhất, các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học Tokyo (Nhật Bản) đã chỉ ra rằng việc sử dụng carbon cứng làm cực dương trong pin natri-ion có thể mang lại nhiều lợi ích.

cong nghe pin natri-ion noi len, gay ap luc len pin lithium-ion hinh anh 1

Theo báo cáo, vật liệu này có khả năng lưu trữ natri hiệu quả, với tốc độ natri hóa cao hơn đáng kể so với tốc độ lithi hóa trong cùng một vật liệu. Điều này có nghĩa pin natri-ion có thể sạc nhanh hơn so với pin lithium-ion, và thậm chí có thể đạt được hiệu suất tương đương với pin sử dụng than chì.

Công nghệ pin mới hướng đến bền vững

Mặc dù pin natri-ion vẫn chưa thể soán ngôi pin lithium-ion trong tương lai gần, công nghệ này đang được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ. Một trong những lợi thế lớn nhất của pin natri-ion là tính thân thiện với môi trường. Natri có sẵn hơn trong tự nhiên so với lithium, điều này giúp giảm áp lực lên chuỗi cung ứng. Hơn nữa, các đánh giá ban đầu chỉ ra rằng pin natri-ion an toàn hơn với khả năng bắt lửa thấp hơn, mặc dù công nghệ này vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế pin nước.

Với chi phí sản xuất thấp hơn, pin natri-ion hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho người tiêu dùng. Công nghệ pin vẫn đang trong quá trình phát triển, và các nhà nghiên cứu đang nỗ lực để cải thiện hiệu suất của pin natri-ion nhằm đưa chúng vào ứng dụng rộng rãi hơn trong tương lai.

Cùng với các công nghệ pin mới, những tiến bộ trong lĩnh vực pin natri-ion có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho công nghệ lưu trữ năng lượng thay cho lithium-ion nhờ nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SlashGear
Tag: công nghệ pin natri natri-ion lithium-ion lưu trữ năng lượng môi trường
Đột phá công nghệ năng lượng tái tạo: Pin mặt trời vẫn tạo điện khi trời mưa
Đột phá công nghệ năng lượng tái tạo: Pin mặt trời vẫn tạo điện khi trời mưa

VOV.VN - Một công nghệ pin mặt trời lai độc đáo có thể chuyển đổi bức xạ mặt trời và năng lượng từ giọt mưa thành điện năng đã được các nhà khoa học ở Tây Ban Nha tạo ra.

Đột phá công nghệ năng lượng tái tạo: Pin mặt trời vẫn tạo điện khi trời mưa

Đột phá công nghệ năng lượng tái tạo: Pin mặt trời vẫn tạo điện khi trời mưa

VOV.VN - Một công nghệ pin mặt trời lai độc đáo có thể chuyển đổi bức xạ mặt trời và năng lượng từ giọt mưa thành điện năng đã được các nhà khoa học ở Tây Ban Nha tạo ra.

Công nghệ đột phá giúp pin smartphone và xe điện luôn luôn mát mẻ
Công nghệ đột phá giúp pin smartphone và xe điện luôn luôn mát mẻ

VOV.VN - Công nghệ chỉnh lưu nhiệt do Đại học Houston nghiên cứu mở ra khả năng kiểm soát điểm nóng, kéo dài tuổi thọ pin cho smartphone và xe điện.

Công nghệ đột phá giúp pin smartphone và xe điện luôn luôn mát mẻ

Công nghệ đột phá giúp pin smartphone và xe điện luôn luôn mát mẻ

VOV.VN - Công nghệ chỉnh lưu nhiệt do Đại học Houston nghiên cứu mở ra khả năng kiểm soát điểm nóng, kéo dài tuổi thọ pin cho smartphone và xe điện.

Công nghệ pin mới có thể làm thay đổi giá smartphone
Công nghệ pin mới có thể làm thay đổi giá smartphone

VOV.VN - Pin là một trong những thành phần quan trọng nhất và ảnh hưởng đến giá bán cuối cùng mà người dùng sẽ phải chi trả cho chiếc smartphone.

Công nghệ pin mới có thể làm thay đổi giá smartphone

Công nghệ pin mới có thể làm thay đổi giá smartphone

VOV.VN - Pin là một trong những thành phần quan trọng nhất và ảnh hưởng đến giá bán cuối cùng mà người dùng sẽ phải chi trả cho chiếc smartphone.

