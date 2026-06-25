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Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị

Thứ Năm, 18:44, 25/06/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Nguyên tắc triển khai, sử dụng nền tảng số dùng chung quốc gia

Quyết định nêu rõ các nguyên tắc triển khai, sử dụng nền tảng số dùng chung quốc gia là phải được duy trì, vận hành, nâng cấp và cải tiến thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của công nghệ.

Sau khi các nền tảng số dùng chung quốc gia được đưa vào vận hành, hoạt động, các cơ quan, tổ chức không đầu tư, xây dựng, mua sắm, thuê dịch vụ hoặc mở rộng phạm vi triển khai đối với các nền tảng, hệ thống, phần mềm có chức năng, mục tiêu và phạm vi sử dụng tương tự với các nền tảng số dùng chung quốc gia thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, trừ trường hợp có yêu cầu đặc thù về quốc phòng, an ninh, cơ yếu hoặc yêu cầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

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Đối với các nền tảng số dùng chung quốc gia chưa được đưa vào vận hành, hoạt động theo kế hoạch triển khai được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, tổ chức được tiếp tục duy trì hệ thống hiện có hoặc thuê dịch vụ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cho đến thời điểm nền tảng số dùng chung quốc gia được đưa vào vận hành, hoạt động.

Tiêu chí nền tảng số dùng chung quốc gia

Theo Quyết định, tiêu chí nền tảng số dùng chung quốc gia bao gồm:

Tiêu chí xác định nền tảng số dùng chung quốc gia sử dụng chung cho các ngành, lĩnh vực (tiêu chí xác định nền tảng Nhóm A):

Là nền tảng số theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Chuyển đổi số, đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống số quy định tại Điều 8 Luật Chuyển đổi số.

Phạm vi triển khai trên toàn quốc, để giải quyết bài toán chung có tính liên ngành, liên lĩnh vực, không giới hạn trong phạm vi một bộ, ngành, địa phương.

Mục tiêu hướng tới cung cấp dịch vụ dùng chung cho tất cả các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoặc là hạ tầng dịch vụ cho nhiều hệ thống thông tin, nền tảng số, dịch vụ số của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương phát triển và hoạt động; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, giảm đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân doanh nghiệp.

Triển khai theo hướng mở, linh hoạt; được mở và công bố công khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép cơ quan, tổ chức doanh nghiệp cùng tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ trên nền tảng số theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Chuyển đổi số.

Phải có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số, hệ thống thông tin khác theo quy định; đồng thời phải cung cấp các dữ liệu, chỉ số và giao diện kỹ thuật cần thiết để cơ quan quản lý nhà nước về chuyển đổi số thực hiện giám sát, đo lường, đánh giá trực tuyến hoạt động vận hành, khai thác và hiệu quả sử dụng của nền tảng.

Tiêu chí xác định nền tảng số dùng chung quốc gia cho ngành, lĩnh vực (tiêu chí xác định nền tảng Nhóm B):

Là nền tảng số theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Chuyển đổi số, đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống số quy định tại Điều 8 Luật Chuyển đổi số.

Phạm vi triển khai trên toàn quốc, để giải quyết bài toán của một ngành, lĩnh vực gắn liền với quy trình nghiệp vụ chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc quy định pháp luật chuyên ngành.

Mục tiêu hướng tới cung cấp dịch vụ chuyên ngành cho tất cả các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm triển khai thống nhất các quy trình nghiệp vụ, hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ và khai thác dữ liệu trong phạm vi một ngành, lĩnh vực; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, giảm đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân doanh nghiệp.

Có khả năng kết nối, sử dụng lại, kế thừa các dịch vụ của nền tảng dùng chung Nhóm A để phát triển các dịch vụ chuyên ngành; không triển khai trùng lặp chức năng và tách rời với các nền tảng dùng chung quốc gia Nhóm A.

Triển khai theo hướng mở, linh hoạt; được mở và công bố công khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép cơ quan, tổ chức doanh nghiệp cùng tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ trên nền tảng số theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Chuyển đổi số.

Phải có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số, hệ thống thông tin khác theo quy định; đồng thời phải cung cấp các dữ liệu, chỉ số và giao diện kỹ thuật cần thiết để cơ quan quản lý nhà nước về chuyển đổi số thực hiện giám sát, đo lường, đánh giá trực tuyến hoạt động vận hành, khai thác và hiệu quả sử dụng của nền tảng.

Căn cứ trên tiêu chí nền tảng số dùng chung, các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cập nhật danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia.

Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia

Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia bao gồm 2 nhóm:

Nhóm A: Nhóm nền tảng số dùng chung quốc gia sử dụng chung cho các ngành, lĩnh vực bao gồm 17 nền tảng: Cổng dịch vụ công quốc gia; Nền tảng VNelD; Nền tảng định danh và xác thực điện tử; Trục liên thông văn bản quốc gia; Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Cổng dữ liệu quốc gia; Nền tảng điện toán đám mây trong Trung tâm dữ liệu quốc gia; Nền tảng chuỗi khối (blockchain) quốc gia; Trợ lý ảo quốc gia; Trung tâm tính toán hiệu năng cao của Trung tâm dữ liệu quốc gia; Nền tảng số từ điển dữ liệu dùng chung; Nền tảng SOC quốc gia thế hệ mới (Nền tảng điều hành an ninh mạng quốc gia); Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia; Nền tảng quản lý dữ liệu thống kê; Cổng Pháp luật quốc gia; Hệ thống Công báo điện tử Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhóm B: Nhóm các nền tảng số dùng chung quốc gia cho ngành, lĩnh vực bao gồm 62 nền tảng như: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuộc các ngành, lĩnh vực; Cổng Thông tin một cửa quốc gia; Hệ thống quản lý đấu giá tài sản; Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp); Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số; Nền tảng Cổng công khai ngân sách nhà nước; Hệ thống thông tin quản lý thuế; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Nền tảng quản lý cán bộ công chức, viên chức quốc gia; Nền tảng hợp đồng lao động điện tử; Sàn giao dịch việc làm quốc gia; Nền tảng Sổ sức khỏe điện tử; Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về An toàn thực phẩm; Nền tảng giáo dục thông minh quốc gia; Nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phân tích, cảnh báo thiên tai...

Nguyễn Trang/VOV.VN
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