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Điện thoại không mạng xã hội, không trình duyệt đang hút khách trở lại

Thứ Ba, 07:00, 07/07/2026
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VOV.VN - Điện thoại tối giản đang trở lại khi nhiều người muốn giảm phụ thuộc điện thoại thông minh, hạn chế mạng xã hội và tìm lại sự tập trung mỗi ngày.

Giới trẻ hiện nay đang cố gắng hoài niệm về thời kỳ trước khi điện thoại thông minh và mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Nhiều trong số này, cùng với các thế hệ trước như cha mẹ hay ông bà, đang khao khát một cuộc sống yên tĩnh hơn, ít ồn ào hơn.

Dien thoai khong mang xa hoi, khong trinh duyet dang hut khach tro lai hinh anh 1
Người dùng muốn rời bỏ điện thoại thông minh để tránh bị xao nhãng

Với một số người, việc từ bỏ hoàn toàn công nghệ là giải pháp lý tưởng. Tuy nhiên, nhiều người khác lại tìm kiếm một cách tiếp cận cân bằng hơn, đó là giảm thiểu sự xao nhãng mà không cần phải loại bỏ công nghệ  hoàn toàn.

Theo đó, để trở về với những ngày tháng bình yên, nhiều người đã chuyển sang sử dụng điện thoại tối giản. Những chiếc điện thoại này chỉ cung cấp những tính năng cần thiết để duy trì kết nối mà không bị phân tâm bởi các nội dung trực tuyến.

Một nghiên cứu gần đây từ một nhóm nghiên cứu tại Áo cho thấy rằng việc giảm thời gian sử dụng điện thoại thông minh có thể cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm triệu chứng trầm cảm và căng thẳng, đồng thời nâng cao sức khỏe tổng thể.

Không dễ rời bỏ điện thoại thông minh

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng từ bỏ điện thoại thông minh. Đối với một số người, việc mất kết nối có thể gây ra lo âu, đặc biệt khi họ không thể truy cập vào các công cụ thiết yếu như lịch, ví điện tử, ứng dụng bản đồ và tin nhắn từ con cái.

Dien thoai khong mang xa hoi, khong trinh duyet dang hut khach tro lai hinh anh 2
Các mẫu điện thoại màn hình gập cũng đang được ưu tiên

Nếu đang cân nhắc việc từ bỏ điện thoại thông minh, có nhiều lựa chọn cho người dùng, bao gồm quay về với điện thoại bàn kiểu cũ nhằm mang lại cảm giác tự do nhưng cũng có thể khiến nhiều người bị cắt đứt liên lạc với bạn bè và người thân.

Một lựa chọn khác là điện thoại nắp gập cổ điển, đang được ưa chuộng bởi Gen Z và Millennials. Mặc dù cho phép thực hiện và nhận cuộc gọi, nhưng điện thoại cổ điển khiến việc nhắn tin khá bất tiện, có thể giúp giảm bớt sự kích thích nhưng cũng làm thiếu đi những công cụ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

Cuối cùng, nếu muốn tận hưởng những lợi ích của điện thoại thông minh mà không bị phân tâm bởi mạng xã hội, điện thoại Grow Electronics Minimalist Phone có thể là lựa chọn phù hợp. Chiếc điện thoại này cung cấp các ứng dụng quan trọng như Google Maps, nhắn tin, Uber và Google Photos, nhưng loại bỏ hoàn toàn sự cám dỗ từ các ứng dụng mạng xã hội và trình duyệt.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
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