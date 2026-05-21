Điện thoại T1 của Trump Mobile vừa đến tay khách hàng đã gặp tranh cãi

Điện thoại T1 là sản phẩm được cung cấp bởi Trump Mobile - nhà mạng di động ảo (MVNO) của Mỹ do tập đoàn T1 Mobile vận hành và sử dụng thương hiệu được cấp phép từ Tổ chức Trump. Sản phẩm đã nhiều lần trì hoãn trước khi được chuyển đến tay khách hàng cách đây vài ngày. Tuy nhiên, ngay sau khi máy được giao, Trump Mobile đang đối mặt tranh cãi mới sau khi xuất hiện cáo buộc làm lộ thông tin khách hàng đặt mua điện thoại T1.

Điện thoại T1 cuối cùng cũng đã đến tay khách hàng

Theo The Verge, hai YouTuber công nghệ nổi tiếng là Coffeezilla và penguinz0 đã đăng video cho biết một nhà nghiên cứu bảo mật phát hiện lỗ hổng trên hệ thống đặt hàng của Trump Mobile. Lỗ hổng này được cho là cho phép truy cập vào dữ liệu khách hàng, bao gồm địa chỉ giao hàng, email, số điện thoại và thông tin đơn đặt hàng. Dữ liệu thẻ tín dụng được cho là không bị ảnh hưởng.

Nhà nghiên cứu bảo mật cho biết chỉ cần thay đổi một số thông tin trong đường dẫn web là có thể xem dữ liệu của nhiều đơn hàng khác nhau. Vấn đề được đánh giá nghiêm trọng do liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân của người dùng.

Trump Mobile "nói quá" doanh số điện thoại T1

Trong video, Coffeezilla cũng cho rằng số lượng đơn đặt hàng điện thoại T1 thực tế thấp hơn nhiều so với các đồn đoán trước đó. Dữ liệu bị lộ cho thấy có khoảng 10.000 khách hàng với gần 30.000 đơn hàng, thay vì con số 590.000 đơn từng xuất hiện trên mạng xã hội.

Điện thoại T1 thực chất là HTC U24 Pro

Điện thoại T1 được Trump Mobile giới thiệu với giá 499 USD và cài sẵn mạng xã hội Truth Social. Sản phẩm sở hữu màn hình 6,78 inch, camera chính 50 MP, pin 5.000 mAh và bộ nhớ trong 512 GB.

Tuy nhiên, mẫu smartphone này liên tục gây tranh cãi kể từ khi ra mắt. Trump Mobile từng quảng bá T1 là điện thoại “sản xuất tại Mỹ”, trước khi điều chỉnh mô tả thành “lắp ráp tại Mỹ”. Thiết kế của máy cũng bị nhiều ý kiến cho rằng giống với mẫu HTC U24 Pro.

Ngoài vấn đề bảo mật, Trump Mobile còn bị phản ánh nhiều lần trì hoãn giao hàng điện thoại T1 và website hoạt động thiếu ổn định trong giai đoạn mở bán.