中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện thoại T1 của Trump Mobile vừa đến tay khách hàng đã gặp tranh cãi

Thứ Năm, 16:37, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Điện thoại T1 của Trump Mobile vừa đến tay người dùng nhưng nhanh chóng gây tranh cãi vì nghi vấn rò rỉ dữ liệu cá nhân và thiết kế gây thất vọng.

Điện thoại T1 là sản phẩm được cung cấp bởi Trump Mobile - nhà mạng di động ảo (MVNO) của Mỹ do tập đoàn T1 Mobile vận hành và sử dụng thương hiệu được cấp phép từ Tổ chức Trump. Sản phẩm đã nhiều lần trì hoãn trước khi được chuyển đến tay khách hàng cách đây vài ngày. Tuy nhiên, ngay sau khi máy được giao, Trump Mobile đang đối mặt tranh cãi mới sau khi xuất hiện cáo buộc làm lộ thông tin khách hàng đặt mua điện thoại T1.

Dien thoai t1 cua trump mobile vua den tay khach hang da gap tranh cai hinh anh 1
Điện thoại T1 cuối cùng cũng đã đến tay khách hàng

Theo The Verge, hai YouTuber công nghệ nổi tiếng là Coffeezilla và penguinz0 đã đăng video cho biết một nhà nghiên cứu bảo mật phát hiện lỗ hổng trên hệ thống đặt hàng của Trump Mobile. Lỗ hổng này được cho là cho phép truy cập vào dữ liệu khách hàng, bao gồm địa chỉ giao hàng, email, số điện thoại và thông tin đơn đặt hàng. Dữ liệu thẻ tín dụng được cho là không bị ảnh hưởng.

Nhà nghiên cứu bảo mật cho biết chỉ cần thay đổi một số thông tin trong đường dẫn web là có thể xem dữ liệu của nhiều đơn hàng khác nhau. Vấn đề được đánh giá nghiêm trọng do liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân của người dùng.

Trump Mobile "nói quá" doanh số điện thoại T1

Trong video, Coffeezilla cũng cho rằng số lượng đơn đặt hàng điện thoại T1 thực tế thấp hơn nhiều so với các đồn đoán trước đó. Dữ liệu bị lộ cho thấy có khoảng 10.000 khách hàng với gần 30.000 đơn hàng, thay vì con số 590.000 đơn từng xuất hiện trên mạng xã hội.

Dien thoai t1 cua trump mobile vua den tay khach hang da gap tranh cai hinh anh 2
Điện thoại T1 thực chất là HTC U24 Pro

Điện thoại T1 được Trump Mobile giới thiệu với giá 499 USD và cài sẵn mạng xã hội Truth Social. Sản phẩm sở hữu màn hình 6,78 inch, camera chính 50 MP, pin 5.000 mAh và bộ nhớ trong 512 GB.

Tuy nhiên, mẫu smartphone này liên tục gây tranh cãi kể từ khi ra mắt. Trump Mobile từng quảng bá T1 là điện thoại “sản xuất tại Mỹ”, trước khi điều chỉnh mô tả thành “lắp ráp tại Mỹ”. Thiết kế của máy cũng bị nhiều ý kiến cho rằng giống với mẫu HTC U24 Pro.

Ngoài vấn đề bảo mật, Trump Mobile còn bị phản ánh nhiều lần trì hoãn giao hàng điện thoại T1 và website hoạt động thiếu ổn định trong giai đoạn mở bán.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo The Verge
Tag: Trump Mobile điện thoại T1 doanh số bán hàng HTC U24 Pro thông tin cá nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điện thoại Android đầu tiên của Trump Mobile “độ” từ Galaxy S25 Ultra?
Điện thoại Android đầu tiên của Trump Mobile “độ” từ Galaxy S25 Ultra?

VOV.VN - Điện thoại Android đầu tiên đến từ Trump Mobile - nhà mạng đầu tiên mang thương hiệu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây ra những vấn đề lớn.

Điện thoại Android đầu tiên của Trump Mobile “độ” từ Galaxy S25 Ultra?

Điện thoại Android đầu tiên của Trump Mobile “độ” từ Galaxy S25 Ultra?

VOV.VN - Điện thoại Android đầu tiên đến từ Trump Mobile - nhà mạng đầu tiên mang thương hiệu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây ra những vấn đề lớn.

Tổng thống Trump gây sức ép lên các công ty sản xuất điện thoại thông minh
Tổng thống Trump gây sức ép lên các công ty sản xuất điện thoại thông minh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/05 đã hai lần cảnh báo đánh thuế 25% đối với Apple, đồng thời đe dọa sẽ áp thuế đối với Samsung và các công ty sản xuất thiết bị điện tử khác nếu không chuyển hoạt động sản xuất đến Mỹ.

Tổng thống Trump gây sức ép lên các công ty sản xuất điện thoại thông minh

Tổng thống Trump gây sức ép lên các công ty sản xuất điện thoại thông minh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/05 đã hai lần cảnh báo đánh thuế 25% đối với Apple, đồng thời đe dọa sẽ áp thuế đối với Samsung và các công ty sản xuất thiết bị điện tử khác nếu không chuyển hoạt động sản xuất đến Mỹ.

Người dùng có nguy cơ mất trắng khi mua Trump Phone
Người dùng có nguy cơ mất trắng khi mua Trump Phone

VOV.VN - Chiếc smartphone mang tên Trump Phone đang khiến nhiều người tiêu dùng hoài nghi sau nhiều tháng im lặng và những thay đổi đáng ngờ về thiết kế.

Người dùng có nguy cơ mất trắng khi mua Trump Phone

Người dùng có nguy cơ mất trắng khi mua Trump Phone

VOV.VN - Chiếc smartphone mang tên Trump Phone đang khiến nhiều người tiêu dùng hoài nghi sau nhiều tháng im lặng và những thay đổi đáng ngờ về thiết kế.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm