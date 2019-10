Giải pháp diệt khuẩn BlueAg mới giúp bảo vệ sức khỏe cả gia đình

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Yoichi Marukawa, Tổng Giám đốc điều hành, Panasonic Sales Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng. Chúng tôi tin rằng, tốc độ phát triển của Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn, đời sống người dân sẽ được cải thiện và nâng cao hơn nữa trong tương lai gần”.

Ông Yoichi Marukawa, Tổng Giám đốc điều hành, Panasonic Sales Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện người tiêu dùng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm, sức khỏe, giao thông... Vì thế, nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm đảm bảo các yếu tố an toàn, khỏe mạnh và tiện dụng sẽ ngày càng tăng cao. Đây là xu hướng chung của thị trường cũng như của ngành điện tử tiêu dùng tại Việt Nam.

Giải pháp diệt khuẩn mới với công nghệ BlueAg hàng đầu Nhật Bản được ứng dụng trên những dòng sản phẩm tủ lạnh và máy giặt mới nhất của Panasonic cũng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua công nghệ tiên tiến, sản phẩm và dịch vụ chất lượng Nhật Bản.

Giải pháp dựa trên công nghệ ức chế vi khuẩn thông thường bằng tinh thể bạc, công nghệ diệt khuẩn cao cấp BlueAg của Panasonic đã được cải tiến với sự kết hợp giữa ánh sáng xanh (trên tủ lạnh) hoặc tia UV (trên máy giặt) cùng các ion bạc tăng khả năng ức chế và tiêu diệt tới 99,99% vi khuẩn.

Trong sản phẩm tủ lạnh, công nghệ diệt khuẩn BlueAg mới sử dụng ánh sáng xanh từ đèn LED kích hoạt bề mặt bạc trên lưới lọc Ag tạo ra các gốc tự do Hydroxyl OH. Các gốc OH sẽ bám dính và hấp thụ Hydro của vi khuẩn sau đó tạo thành nước rồi tiêu diệt vi khuẩn tại lưới lọc.

Giải pháp diệt khuẩn mới với công nghệ BlueAg hàng đầu Nhật Bản được ứng dụng trên những dòng sản phẩm tủ lạnh và máy giặt mới nhất của Panasonic.

Đối với sản phẩm máy giặt cửa trước hiện đại của Panasonic, công nghệ BlueAg tối ưu hóa hiệu quả diệt khuẩn bằng sự kết hợp của ion bạc và tia UV – tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, hiệu quả tích cực trong lĩnh vực diệt khuẩn - mà không cần sử dụng nước nóng.

Các tinh thể bạc nằm trong khoang Ag, phía sau khay đựng bột giặt, sẽ theo luồng nước được đưa xuống lồng giặt. Tia UV kích hoạt tinh thể bạc tạo thành các gốc OH tương tự như hoạt động trên tủ lạnh, tăng cường khả năng tiêu diệt tới 99,99% vi khuẩn trên từng sợi vải, ngay cả khi giặt bằng nước lạnh.