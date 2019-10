Chiều nay (31/10), tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019.



Trong quý III năm nay, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) ghi nhận hơn 1.400 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, trong đó 145 cuộc tấn công thay đổi giao diện, 127 cuộc tấn công độc và hơn 1.000 cuộc tấn công lừa đảo.

Tại tỉnh Quảng Ninh, ghi nhận nhiều trường hợp phát hiện các máy tính bị nhiễm mã độc có khả năng tải files thực thi từ xa, lây nhiễm qua USB, mã độc có thể mã hóa file, đánh cắp dữ liệu, theo dõi máy tính của người dùng...

Tham gia diễn tập, 8 đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng xử lý các tình huống giả định: Hacker tấn công vào cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh và Hacker tấn công từ chối dịch vụ vào hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục Trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, việc tổ chức các buổi diễn tập ứng phó sự cố là hoạt động hiệu quả nhằm đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

“Khi các lĩnh vực ứng dụng càng nhiều về công nghệ thông tin thì nguy cơ an toàn thông tin cũng tỉ lệ thuận. An toàn thông tin sẽ không là tuyệt đối, nên khi xảy ra sự cố cần phải biết ứng cứu và khắc phục. Bên cạnh đó, phải luôn nâng cao nhận thức, tính sẵn sàng giúp hệ thống thông tin hoạt động tốt, ổn định và đảm bảo an toàn”, ông Lịch lưu ý./.