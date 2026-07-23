Hơn 219.000 lượt người dự thi tìm hiểu chuyển đổi số ở Ninh Bình

Chiều 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Ninh Bình về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 67-KH/BTGDVTU ngày 21/5/2026 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng BTC cuộc thi trao giải nhất cho tập thể Đảng bộ phường Hoa Lư

Sau 3 tuần phát động, cuộc thi ghi nhận 219.228 lượt người tham gia, với 355.360 bài dự thi hoàn thành. Trong đó, 136.847 bài đạt điểm tuyệt đối, cho thấy sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức trao 3 giải nhì cho các tập thể Đảng bộ phường Nam Định, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ xã Yên Đồng

Theo Ban Tổ chức, các địa phương, đơn vị có số lượng người tham gia đông nhất gồm Đảng bộ phường Hoa Lư (13.297 người), Đảng bộ phường Nam Định (9.396 người), Đảng bộ Công an tỉnh (8.868 người), Đảng bộ xã Yên Đồng (7.576 người) và Đảng bộ xã Nam Minh (7.029 người).

Đánh giá về kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức cho biết việc tổ chức thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dự thi, đồng thời góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua cuộc thi, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được nâng cao, tạo nền tảng thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao 33 giải cá nhân, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc qua ba tuần thi.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho các cá nhân

Đối với giải tập thể, Ban Tổ chức trao 25 giải, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Trong đó, Đảng bộ phường Hoa Lư đoạt giải Nhất; ba giải Nhì thuộc về Đảng bộ phường Nam Định, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ xã Yên Đồng. 6 giải Ba được trao cho Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ phường Lý Thường Kiệt, Đảng bộ phường Mỹ Lộc cùng Đảng bộ các xã Nam Minh, Hải Hưng và Xuân Hồng.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, cuộc thi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả đạt được cũng tạo thêm động lực để các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.