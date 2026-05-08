Huawei "trình làng" loạt siêu phẩm công nghệ mới tại Bangkok



Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt của chiếc MatePad Pro Max - mẫu máy tính bảng mỏng và nhẹ nhất thế giới trong phân khúc màn hình trên 13 inch. Ông Andreas Zimmer, Giám đốc Sản phẩm Tiêu dùng Huawei châu Âu cho biết, đây là chiếc máy tính bảng hàng đầu mới nhất với màn hình lớn 13,12 inch và viền siêu mỏng. MatePad Pro Max thực sự mang tính cách mạng cho ngành công nghiệp máy tính bảng khi đạt được độ mỏng nhẹ chưa từng có.

MatePad Pro Max - mẫu máy tính bảng mỏng và nhẹ nhất thế giới trong phân khúc màn hình trên 13 inch

Giới chuyên môn đánh giá cao sản phẩm công nghệ này, vì thiết bị mỏng như 1 tờ giấy nhưng vẫn đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu sáng tạo và làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh máy tính bảng, Huawei tiếp tục củng cố ngôi vương trên thị trường đồng hồ thông minh với dòng Watch Fit 5. Điểm nhấn của dòng sản phẩm này là tính năng "Mini workouts" (Bài tập nhỏ), giúp người dùng bận rộn duy trì vận động ngay tại bàn làm việc thông qua các bài tập ngắn chỉ vài giây.

Việc lựa chọn Bangkok làm nơi ra mắt thay vì các thành phố lớn tại châu Âu hay Trung Quốc cho thấy, tầm nhìn chiến lược của Huawei đối với thị trường Đông Nam Á - nơi được coi là trung tâm đổi mới và văn hóa mới của khu vực.

Tại sự kiện ra mắt, người tham gia cũng có cơ hội tham quan Khu Trải nghiệm, nơi họ có thể trực tiếp thử nghiệm các thiết bị mới. Buổi lễ tiếp tục kéo dài đến tối cùng ngày với 1 cửa hàng pop-up tại Siam Paragon, cho phép người tiêu dùng tương tác trực tiếp với những cải tiến mới nhất của Huawei.

Với loạt sản phẩm từ smartphone nova 15 Max đến đồng hồ hạng sang Watch Ultimate Design, Huawei một lần nữa khẳng định cam kết phá bỏ mọi giới hạn công nghệ, đáp ứng thị hiếu của người dùng toàn cầu.