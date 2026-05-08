中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Huawei "trình làng" loạt siêu phẩm công nghệ mới tại Bangkok

Thứ Sáu, 11:30, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (7/5), tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), Huawei đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm toàn cầu, giới thiệu những thiết bị đột phá về kỹ thuật và thiết kế, khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới.


Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt của chiếc MatePad Pro Max - mẫu máy tính bảng mỏng và nhẹ nhất thế giới trong phân khúc màn hình trên 13 inch. Ông Andreas Zimmer, Giám đốc Sản phẩm Tiêu dùng Huawei châu Âu cho biết, đây là chiếc máy tính bảng hàng đầu mới nhất với màn hình lớn 13,12 inch và viền siêu mỏng. MatePad Pro Max thực sự mang tính cách mạng cho ngành công nghiệp máy tính bảng khi đạt được độ mỏng nhẹ chưa từng có.

huawei trinh lang loat sieu pham cong nghe moi tai bangkok hinh anh 1
MatePad Pro Max - mẫu máy tính bảng mỏng và nhẹ nhất thế giới trong phân khúc màn hình trên 13 inch

Giới chuyên môn đánh giá cao sản phẩm công nghệ này, vì thiết bị mỏng như 1 tờ giấy nhưng vẫn đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu sáng tạo và làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh máy tính bảng, Huawei tiếp tục củng cố ngôi vương trên thị trường đồng hồ thông minh với dòng Watch Fit 5. Điểm nhấn của dòng sản phẩm này là tính năng "Mini workouts" (Bài tập nhỏ), giúp người dùng bận rộn duy trì vận động ngay tại bàn làm việc thông qua các bài tập ngắn chỉ vài giây.

Việc lựa chọn Bangkok làm nơi ra mắt thay vì các thành phố lớn tại châu Âu hay Trung Quốc cho thấy, tầm nhìn chiến lược của Huawei đối với thị trường Đông Nam Á - nơi được coi là trung tâm đổi mới và văn hóa mới của khu vực.

Tại sự kiện ra mắt, người tham gia cũng có cơ hội tham quan Khu Trải nghiệm, nơi họ có thể trực tiếp thử nghiệm các thiết bị mới. Buổi lễ tiếp tục kéo dài đến tối cùng ngày với 1 cửa hàng pop-up tại Siam Paragon, cho phép người tiêu dùng tương tác trực tiếp với những cải tiến mới nhất của Huawei.

Với loạt sản phẩm từ smartphone nova 15 Max đến đồng hồ hạng sang Watch Ultimate Design, Huawei một lần nữa khẳng định cam kết phá bỏ mọi giới hạn công nghệ, đáp ứng thị hiếu của người dùng toàn cầu.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: ra mắt sản phẩm toàn cầu công nghệ mới sản phẩm mới nhất của Huawei
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huawei công bố lợi nhuận khả quan dù chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ
Huawei công bố lợi nhuận khả quan dù chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Huawei vừa công bố lợi nhuận khả quan trong nửa đầu năm, cho thấy họ gần như vượt qua hoàn toàn những tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Huawei công bố lợi nhuận khả quan dù chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ

Huawei công bố lợi nhuận khả quan dù chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Huawei vừa công bố lợi nhuận khả quan trong nửa đầu năm, cho thấy họ gần như vượt qua hoàn toàn những tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Điện thoại gập 3 của Huawei rao bán đắt gấp 3 lần giá niêm yết, do khan hiếm
Điện thoại gập 3 của Huawei rao bán đắt gấp 3 lần giá niêm yết, do khan hiếm

VOV.VN - Những chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất của Hãng điện tử Huawei sẽ được bày bán tại Trung Quốc trong hôm nay (20/9), với giá niêm yết 19.999 NDT (tương đương 2.800 USD). Tuy nhiên, do số lượng ban đầu hạn chế trong khi nhu cầu tăng vọt, nhiều người đang bán lại suất mua Mate XT của Huawei với giá tăng 300%.

Điện thoại gập 3 của Huawei rao bán đắt gấp 3 lần giá niêm yết, do khan hiếm

Điện thoại gập 3 của Huawei rao bán đắt gấp 3 lần giá niêm yết, do khan hiếm

VOV.VN - Những chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất của Hãng điện tử Huawei sẽ được bày bán tại Trung Quốc trong hôm nay (20/9), với giá niêm yết 19.999 NDT (tương đương 2.800 USD). Tuy nhiên, do số lượng ban đầu hạn chế trong khi nhu cầu tăng vọt, nhiều người đang bán lại suất mua Mate XT của Huawei với giá tăng 300%.

Cạnh tranh iPhone 16, Huawei giới thiệu smartphone chưa từng có
Cạnh tranh iPhone 16, Huawei giới thiệu smartphone chưa từng có

VOV.VN - Khi mà sức nóng của iPhone 16 vẫn chưa nguôi, Huawei đã giới thiệu mẫu smartphone gập ba mà nhiều người chờ đợi có tên Mate XT tại một sự kiện ở Trung Quốc.

Cạnh tranh iPhone 16, Huawei giới thiệu smartphone chưa từng có

Cạnh tranh iPhone 16, Huawei giới thiệu smartphone chưa từng có

VOV.VN - Khi mà sức nóng của iPhone 16 vẫn chưa nguôi, Huawei đã giới thiệu mẫu smartphone gập ba mà nhiều người chờ đợi có tên Mate XT tại một sự kiện ở Trung Quốc.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm