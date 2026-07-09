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iPhone 17 Pro Max trở thành hiện vật lịch sử, sẽ “mở hộp” trong 250 năm sau

Thứ Năm, 07:00, 09/07/2026
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VOV.VN - Không phải để sử dụng, iPhone 17 Pro Max được niêm phong suốt 250 năm nhằm lưu giữ lịch sử cuộc sống số ngày nay, cho phép nhân loại có thể khám phá vào năm 2276.

Một chiếc iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ đã được niêm phong trong một viên nang thời gian 250 năm để mở hộp vào lễ kỷ niệm 500 năm thành lập nước Mỹ, ngày 4/7/2276. Điều đó có nghĩa, chiếc iPhone này dự kiến sẽ không được nhìn thấy lại cho đến thế kỷ 23.

iphone 17 pro max tro thanh hien vat lich su, se mo hop trong 250 nam sau hinh anh 1
Viên nang thời gian này dự kiến được mở ra trong 250 năm sau

Tổ chức phi lợi nhuận America250, được Quốc hội Mỹ chỉ định để dẫn dắt các hoạt động kỷ niệm, đã thông báo rằng “Hộp thời gian của nước Mỹ” đã chính thức được niêm phong và chôn cất tại Công viên Lịch sử Quốc gia Independence ở Philadelphia vào ngày 4/7/2026. Hộp thời gian này sẽ được mở lại vào năm 2276.

Chiếc iPhone được chọn thông qua sáng kiến “America Innovates” của America250, nhằm đại diện cho công nghệ và đổi mới tiên tiến nhất của Mỹ vào năm 2026. Thiết bị này phản ánh những tiến bộ trong điện toán cầm tay, hình ảnh và kết nối, đã làm thay đổi cách mọi người làm việc, giao tiếp và sáng tạo trong thế kỷ 21. Bên trong chiếc iPhone, có chứa “các hiện vật kỹ thuật số” trong ứng dụng Ghi chú, nhằm mang đến cho những người mở hộp vào năm 2276 cái nhìn thoáng qua về cuộc sống thường nhật vào năm 2026.

Ngoài iPhone 17 Pro Max, người Mỹ còn muốn gửi gì cho nhân loại 250 năm sau?

“Viên nang thời gian” được thiết kế đặc biệt để đảm bảo iPhone và các vật phẩm bên trong tồn tại nguyên vẹn. Được phát triển với sự hợp tác của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia cùng các chuyên gia bảo tồn tại Thư viện Quốc hội, viên nang sử dụng một xi lanh thép không gỉ nặng khoảng 417 kg, được gia công chính xác và bịt kín bằng indium - một kim loại mềm có khả năng lấp đầy các khuyết điểm siêu nhỏ. Bên ngoài, nó được bao phủ bởi một bình thủy tinh hình chuông bằng thép không gỉ nặng khoảng 500 kg, tạo ra một khoang không khí bảo vệ để giữ cho vật chứa khô ráo dưới lòng đất.

Ngoài chiếc iPhone, viên nang còn chứa đựng những đóng góp từ tất cả 56 tiểu bang và vùng lãnh thổ, cũng như cả ba nhánh của chính phủ liên bang. Những hiện vật này bao gồm một chiếc lông vũ từ linh vật đại bàng đầu trọc thời Nội chiến “Old Abe” (Wisconsin), vải từ máy bay năm 1903 của anh em nhà Wright (Ohio), và một phản hồi do trí tuệ nhân tạo Claude của Anthropic gửi từ California, hình dung về tiểu bang này sau 250 năm nữa.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo MacRumors
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