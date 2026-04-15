iPhone Fold mất dần sức hút trước khi ra mắt?

Thứ Tư, 07:00, 15/04/2026
VOV.VN - Huawei vừa chính thức hé lộ chiếc smartphone màn hình gập Pura X Max như là bước chuẩn bị nhằm thách thức iPhone Fold sẽ ra mắt trong tương lai.

Trong khi nhiều người đang chờ đợi sự xuất hiện của iPhone Fold, Pura X Max lại nhận được sự chú ý dù chưa được Huawei ra mắt chính thức. Theo dự kiến, sản phẩm sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 20/4, tuy nhiên những thông tin về sản phẩm đã xuất hiện thông qua tài liệu chính thức từ Huawei.

iphone fold mat dan suc hut truoc khi ra mat hinh anh 1

Hình ảnh mà Huawei chia sẻ cho thấy Pura X Max có thiết kế vuông vức, với các màu sắc đa dạng như xanh dương, trắng, đen và cam. Điểm nổi bật của sản phẩm này là màn hình gập rộng trông giống như một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn, một sự khác biệt so với các thiết bị màn hình gập cao và hẹp mà chúng ta thường thấy. Điều này khiến nhiều người so sánh Pura X Max với iPhone Fold, khi các bản vẽ CAD và tin đồn về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên cũng cho thấy ngôn ngữ thiết kế tương tự.

Huawei Pura X Max mang đến cái nhìn sớm về iPhone Fold

Màn hình rộng hơn của Pura X Max không chỉ giúp việc đọc, đa nhiệm, xem video và chơi game trở nên dễ dàng hơn, mà còn loại bỏ tỷ lệ khung hình khó coi trên màn hình chính. Khi mở ra, thiết kế này mang lại cảm giác giống như một chiếc máy tính bảng, điều mà người dùng đang mong đợi.

iphone fold mat dan suc hut truoc khi ra mat hinh anh 2
0

Sự chú ý dành cho Pura X Max càng tăng cao khi iPhone Fold vẫn chỉ là một chủ đề bàn tán với nhiều tin đồn và suy đoán chưa được xác thực. Trong khi đó, Huawei đã có một sản phẩm thực tế với hình ảnh chính thức và ngày ra mắt cụ thể, qua đó trả lời câu hỏi về hình dạng của điện thoại gập tiếp theo trước cả khi Apple công bố sản phẩm của mình.

thumb_huawei_mate_xt_debut.jpg

Điện thoại gập 3 của Huawei rao bán đắt gấp 3 lần giá niêm yết, do khan hiếm

VOV.VN - Những chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất của Hãng điện tử Huawei sẽ được bày bán tại Trung Quốc trong hôm nay (20/9), với giá niêm yết 19.999 NDT (tương đương 2.800 USD). Tuy nhiên, do số lượng ban đầu hạn chế trong khi nhu cầu tăng vọt, nhiều người đang bán lại suất mua Mate XT của Huawei với giá tăng 300%.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Tag: Huawei iPhone Fold điện thoại gập Pura X Max màn hình gập
