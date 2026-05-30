  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran muốn thu phí cáp ngầm dưới biển, kết nối Internet toàn cầu bị đe dọa?

Thứ Bảy, 07:00, 30/05/2026
VOV.VN - Động thái mới của Iran liên quan đến cáp ngầm Internet dưới eo biển Hormuz đang khiến giới công nghệ và an ninh toàn cầu đặc biệt quan tâm.

Việc Iran đề xuất áp thuế các tuyến cáp ngầm đi qua eo biển Hormuz được xem là hành động nhằm gia tăng áp lực trong khu vực Vịnh Ba Tư. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng căng thẳng xung quanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong khu vực.

Nguy cơ mới với internet toàn cầu khi Iran gia tăng kiểm soát eo biển Hormuz

Theo người phát ngôn Bộ chỉ huy tác chiến Lực lượng vũ trang Iran, Ebrahim Zolfaghari, kể từ ngày 18/5, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư đã được thành lập để giám sát việc tuân thủ các quy tắc hàng hải do Tehran đặt ra nhằm đối phó với cuộc phong tỏa hải quân do Mỹ khởi xướng. Iran hiện coi toàn bộ eo biển Hormuz, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dưới nước, là một phần thuộc quyền tài phán của mình.

Quay trở lại tháng 7/2019, các cuộc thảo luận về cáp Internet ngầm đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Iran, với một chuyên gia cảnh báo rằng sự gián đoạn của các tuyến cáp ở eo biển Hormuz có thể ảnh hưởng đến 70% lưu lượng truy cập internet toàn cầu. Mặc dù con số này có thể bị coi là phóng đại, tuy nhiên nó đã chỉ ra những điểm yếu tiềm tàng của các tuyến cáp này.

Lý do Iran nhắm tới “huyết mạch internet thế giới”

Iran đã nâng cao vấn đề này vào tháng 4/2026, khi hãng thông tấn Tasnim công bố bản đồ cơ sở hạ tầng cáp và điện toán đám mây của vùng Vịnh Ba Tư, cảnh báo rằng Tehran có thể coi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của các quốc gia vùng Vịnh là một phần của khu vực xung đột. Đến tháng 5/2026, Iran đã bắt đầu lan truyền luận điểm rằng họ có thể tính phí các công ty công nghệ nước ngoài khi sử dụng các tuyến cáp ngầm.

Sơ đồ các tuyến cáp ngầm trong khu vực Vịnh Ba Tư

Về mặt quân sự, Iran có khả năng đe dọa cơ sở hạ tầng cáp, vì eo biển Hormuz có giao thông hàng hải dày đặc và các đường cáp rất dễ bị hư hại. Tuy nhiên, việc thực hiện một chiến dịch phá hoại sẽ là một động thái mạo hiểm, có thể dẫn đến sự trả đũa mạnh mẽ từ Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh.

Các tuyến cáp ngầm dưới biển không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin mà còn là công cụ chiến lược của Iran trong việc gây sức ép. Việc cắt đứt các tuyến cáp sẽ là biện pháp cuối cùng, chỉ được thực hiện trong trường hợp căng thẳng leo thang đáng kể. Tuy nhiên, Iran có thể sử dụng mối đe dọa này như một đòn bẩy để thay đổi hành vi của các đối thủ và các nhà đầu tư trong khu vực.

Hậu quả của việc hư hại các tuyến cáp sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ internet mà còn tác động đến hoạt động ngân hàng, dịch vụ chính phủ điện tử và các nền tảng công nghệ thông tin toàn cầu. Do đó, việc bảo vệ và duy trì an ninh cho các tuyến cáp này trở thành một vấn đề cấp bách trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo RT
Tag: Iran cáp ngầm internet viễn thông Vịnh Ba Tư
Sự thật phía sau nỗi sợ cá mập cắn cáp gây mất mạng Internet
VOV.VN - Khoảng 99% lưu lượng truy cập internet quốc tế được truyền tải qua các tuyến cáp ngầm dưới biển, cho phép gửi và nhận dữ liệu giữa nhiều quốc gia trên toàn cầu.

Tổng thống Trump tìm cách cung cấp internet vệ tinh giữa bạo loạn Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/1 cho biết ông dự định sẽ nói chuyện với tỷ phú Elon Musk về việc khôi phục internet ở Iran, nơi dịch vụ internet đã bị cắt trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra.

Lý giải nguyên nhân internet cáp quang Việt Nam bứt tốc thứ hạng thế giới
VOV.VN - Tốc độ Internet cố định tháng 8 của Việt Nam xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng toàn cầu, trong khi internet di động đứng thứ 16. Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam có cả mạng di động và cố định cùng vào top 20 thị trường toàn cầu về tốc độ.

