Khám phá iPhone 9, smartphone “hot” nhất ra mắt tháng 9 này

Mẫu iPhone giá phải chăng đó có thể gọi là iPhone 9. Nó được đồn đại dùng màn hình LCD 6.1 inch, thiết kế gọn gàng nhờ vào màn hình tràn cạnh, có notch tai thỏ, hỗ trợ cả máy quét khuôn mặt 3D. Năm ngoái, iPhone X là điện thoại Apple duy nhất có thiết kế mới. Năm nay, cả ba mẫu iPhone mới sẽ đều được mong đợi có viền mỏng hơn, màn hình tỷ lệ 19,5: 9. Do có giá bán rẻ hơn iPhone Xs và iPhone Xs Plus, iPhone 9 sẽ chỉ có màn hình LCD thay vì OLED. IPhone 9 được dự đoán sử dụng công nghệ màn hình của Japan Display (JDI), giúp cho màn hình Full Active trở nên nhỏ gọn nhất và độ sáng tốt hơn các sản phẩm iPhone trước đây. Bảo mật Face ID sẽ được tích hợp trên iPhone 9. Tuy nhiên, nếu như máy ảnh TrueDepth có giá quá cao thì Apple có thể phải suy nghĩ sang một phương thức xác thực khác nhằm giảm giá thành iPhone 9. Có nhiều tùy chọn màu sắc như: trắng, đen xám, xám (xám nhạt), đỏ, xanh dương, vàng, cam và hồng trên iPhone 9. Đó là thử nghiệm của các kỹ sư Apple. Số phiên bản màu sắc có thể bị thay đổi khi ra mắt chính thức. IPhone 9 được cho là không có Touch 3D. Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo của KGI Securities, màn hình iPhone 9 sẽ có thêm một lớp màng cảm biến mỏng bí ẩn, rất có thể sẽ tích hợp cảm biến vân tay ngay trên màn hình. IPhone 9 có thể chỉ có một camera phía sau duy nhất, 12 megapixel với khẩu độ f / 1.8 như trên iPhone 8. Hiệu năng nhanh hơn được hỗ trợ bởi A12. Apple sẽ tăng tốc độ hiệu suất 4G của iPhone 2018 bằng cách tận dụng lợi thế của chip LTE cải tiến, khiến tốc độ tải xuống và tải lên nhanh hơn cũng như độ trễ mở ít hơn. IPhone 9 tuy rẻ hơn nhưng tốt hơn và có thể được phổ biến rộng rãi hơn so với các phiên bản cao cấp ra mắt cùng thời điểm./.

Mẫu iPhone giá phải chăng đó có thể gọi là iPhone 9. Nó được đồn đại dùng màn hình LCD 6.1 inch, thiết kế gọn gàng nhờ vào màn hình tràn cạnh, có notch tai thỏ, hỗ trợ cả máy quét khuôn mặt 3D. Năm ngoái, iPhone X là điện thoại Apple duy nhất có thiết kế mới. Năm nay, cả ba mẫu iPhone mới sẽ đều được mong đợi có viền mỏng hơn, màn hình tỷ lệ 19,5: 9. Do có giá bán rẻ hơn iPhone Xs và iPhone Xs Plus, iPhone 9 sẽ chỉ có màn hình LCD thay vì OLED. IPhone 9 được dự đoán sử dụng công nghệ màn hình của Japan Display (JDI), giúp cho màn hình Full Active trở nên nhỏ gọn nhất và độ sáng tốt hơn các sản phẩm iPhone trước đây. Bảo mật Face ID sẽ được tích hợp trên iPhone 9. Tuy nhiên, nếu như máy ảnh TrueDepth có giá quá cao thì Apple có thể phải suy nghĩ sang một phương thức xác thực khác nhằm giảm giá thành iPhone 9. Có nhiều tùy chọn màu sắc như: trắng, đen xám, xám (xám nhạt), đỏ, xanh dương, vàng, cam và hồng trên iPhone 9. Đó là thử nghiệm của các kỹ sư Apple. Số phiên bản màu sắc có thể bị thay đổi khi ra mắt chính thức. IPhone 9 được cho là không có Touch 3D. Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo của KGI Securities, màn hình iPhone 9 sẽ có thêm một lớp màng cảm biến mỏng bí ẩn, rất có thể sẽ tích hợp cảm biến vân tay ngay trên màn hình. IPhone 9 có thể chỉ có một camera phía sau duy nhất, 12 megapixel với khẩu độ f / 1.8 như trên iPhone 8. Hiệu năng nhanh hơn được hỗ trợ bởi A12. Apple sẽ tăng tốc độ hiệu suất 4G của iPhone 2018 bằng cách tận dụng lợi thế của chip LTE cải tiến, khiến tốc độ tải xuống và tải lên nhanh hơn cũng như độ trễ mở ít hơn. IPhone 9 tuy rẻ hơn nhưng tốt hơn và có thể được phổ biến rộng rãi hơn so với các phiên bản cao cấp ra mắt cùng thời điểm./.