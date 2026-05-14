Khởi động chương trình “Gen Z và Cisco: An toàn từ trường học đến thế giới số”

Trong thời đại AI và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Internet không chỉ là môi trường học tập và kết nối mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về bảo mật, lừa đảo và mất an toàn thông tin. Chính vì vậy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn số cho học sinh đang trở thành nhu cầu cấp thiết.

Với định hướng lan tỏa tri thức công nghệ đến cộng đồng, Chương trình Học viện công nghệ Bkacad đã phối hợp cùng Cisco Systems triển khai chuỗi chương trình “Gen Z x Cisco: An toàn từ trường học đến thế giới số” tại các trường: THPT Galileo, THCS & THPT Tạ Quang Bửu, THCS & THPT Vinschool Ocean Park 2 và Viện Kinh tế Bưu điện thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng lớn từ các bạn học sinh

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp học sinh tiếp cận sớm với kiến thức an toàn thông tin theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Đưa “an toàn số” trở thành kỹ năng nền tảng cho học sinh

Chương trình được thiết kế như một bước khởi đầu giúp học sinh làm quen với các kiến thức quan trọng về an toàn thông tin thông qua khóa học online trên nền tảng Cisco NetAcad. Với thời gian học linh hoạt, nội dung khóa học tập trung vào những vấn đề thiết thực và gần gũi với Gen Z như nhận diện rủi ro trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và xây dựng thói quen sử dụng Internet an toàn.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia cấp cao từ Cisco Systems. Đồng hành xuyên suốt chương trình là bà Trần Thị Thanh Nga - Giám đốc Chương trình Học viện mạng Cisco tại Việt Nam và ông Nguyễn Bá Hoàng - Giám đốc phát triển giải pháp bảo mật Cisco Systems. Những bài giảng, những chia sẻ gần gũi của các vị diễn giả đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn xoay quanh các nguy cơ phổ biến trên không gian mạng như lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân hay bắt nạt online, góp phần giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách tự bảo vệ bản thân trên môi trường số.

Bà Trần Thị Thanh Nga - Giám đốc Chương trình Học viện mạng Cisco phát biểu tại lễ phát động

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Chương trình Học viện Công nghệ Bkacad cho biết: “Bkacad tin rằng việc trang bị kỹ năng số cho học sinh cần bắt đầu từ những kiến thức nền tảng nhất như nhận thức an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần giúp các em học sinh trở thành những công dân số thông minh, tự tin và sẵn sàng thích nghi với tương lai công nghệ.”

Bkacad – cầu nối đưa tri thức công nghệ chuẩn quốc tế đến học đường

Trong chuỗi chương trình “Gen Z x Cisco: An toàn từ trường học đến thế giới số”, Chương trình Học viện Công nghệ Bkacad đóng vai trò là đơn vị đào tạo và triển khai trực tiếp, đồng hành cùng học sinh và nhà trường trong việc tiếp cận kiến thức công nghệ theo chuẩn quốc tế.

Các giảng viên và chuyên gia của Bkacad đã trực tiếp hướng dẫn học sinh cách học hiệu quả trên nền tảng Cisco NetAcad, giúp các em tiếp cận kiến thức an toàn thông tin theo hình thức hiện đại, trực quan và dễ ứng dụng. Thông qua chương trình, học sinh không chỉ được nâng cao nhận thức về an toàn số mà còn từng bước làm quen với môi trường học tập công nghệ chuyên nghiệp ngay từ bậc phổ thông.

Tại mỗi điểm trường, chương trình đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh và Ban Giám hiệu nhà trường. Không khí sôi nổi, tinh thần tương tác tích cực cùng sự quan tâm từ phía giáo viên cho thấy nhu cầu rất lớn về việc trang bị kỹ năng số an toàn cho học sinh hiện nay.

Bên cạnh hoạt động dành cho học sinh, đội ngũ giảng viên Bkacad cũng trực tiếp đào tạo và hướng dẫn giáo viên các trường cách tạo lớp, quản lý lớp học và triển khai khóa học trên nền tảng NetAcad. Điều này giúp chương trình không chỉ dừng lại ở một buổi định hướng mà có thể tiếp tục được duy trì, mở rộng và lan tỏa hiệu quả trong môi trường học đường.

Bkacad triển khai đào tạo cho các thầy cô giáo

Việc Cisco Systems và Bkacad cùng phối hợp triển khai chương trình không chỉ mang ý nghĩa đào tạo ngắn hạn mà còn góp phần xây dựng nhận thức lâu dài cho thế hệ trẻ về trách nhiệm, kỹ năng và văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Mở rộng sứ mệnh từ đào tạo sinh viên đến phát triển cộng đồng

Trước đây, Bkacad được biết đến là đơn vị đào tạo công nghệ dành cho sinh viên và người đi làm trong các lĩnh vực như mạng, lập trình, bảo mật hay cloud. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình “An toàn số” tại các trường THPT cho thấy một bước chuyển mình rõ rệt: mở rộng đối tượng đào tạo xuống cấp học phổ thông, với mục tiêu xây dựng nền tảng kỹ năng số từ sớm cho thế hệ trẻ.

Đây không chỉ là hoạt động đào tạo, mà còn là cam kết lâu dài của Bkacad trong việc đồng hành cùng cộng đồng, góp phần hình thành một thế hệ công dân số thông minh, chủ động và an toàn.

Các bạn học sinh rất tích cực trao đổi cùng diễn giả

Khẳng định vai trò đơn vị đào tạo gắn với thực tiễn

Thông qua chuỗi chương trình “Gen Z x Cisco: An toàn từ trường học đến thế giới số”, Bkacad tiếp tục khẳng định vị thế của mình không chỉ là một đơn vị đào tạo công nghệ, mà còn là cầu nối giữa doanh nghiệp – nhà trường – học sinh trong việc đưa kiến thức thực tiễn vào giáo dục.

Trong tương lai, những chương trình tương tự hứa hẹn sẽ tiếp tục được mở rộng, không chỉ giúp học sinh tiếp cận công nghệ sớm hơn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho hành trình học tập và nghề nghiệp sau này.