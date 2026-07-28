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Không cần điều hòa, khu chung cư Trung Quốc hạ nhiệt nhờ công nghệ đặc biệt

Thứ Ba, 19:31, 28/07/2026
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VOV.VN - Giữa các đợt nắng nóng khắc nghiệt, Trung Quốc thử nghiệm giải pháp làm mát đô thị bằng màn sương nhân tạo thay cho điều hòa ngoài trời.

Hệ thống làm mát đặc biệt không cần điều hòa này được một khu chung cư của Trung Quốc áp dụng, mà cụ thể là Xijian Tianmao Guobinfu ở Vân Thành, tỉnh Sơn Tây. Mối quan tâm đã được ghi nhận tăng mạnh ngay sau khi thông tin về hệ thống làm mát đặc biệt này xuất hiện.

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Theo đó, tại khu chung cư, một số mái nhà của các tòa nhà chọc trời đã được trang bị hệ thống mưa nhân tạo, hoạt động bằng cách phun sương mịn từ các vòi phun trên nóc. Hệ thống này tự động kích hoạt khi nhiệt độ đạt 38°C và có khả năng giảm nhiệt độ không khí và bề mặt từ 5 đến 8°C chỉ trong vài phút. Nhờ vào chiều cao của các tòa nhà và tốc độ bốc hơi nhanh của những tia nước dạng phun sương, người đi bộ bên dưới không phải lo lắng về việc bị ướt.

Khả năng tiết kiệm năng lượng so với điều hòa

Một trong những lợi ích lớn của hệ thống làm mát này là tính đơn giản và tiết kiệm năng lượng. Nó chỉ bao gồm một loạt ống dẫn và vòi phun, hoạt động dựa trên nhiệt độ. Hệ thống đặc biệt hiệu quả ở các khu đô thị có nhiều bề mặt nhựa, nơi nhiệt độ thường cao do hấp thụ nhiệt.

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Hệ thống phun dạng sương sẽ không làm ướt người phía dưới

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất cần xem xét là lượng nước tiêu thụ, vì hệ thống này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài nguyên nước. Có nghĩa hệ thống không khả thi ở những khu vực thiếu nước sạch hoặc nơi nguồn cung cấp nước đang gặp khó khăn. Hơn nữa, chưa có thông tin công khai về hiệu quả làm mát không gian trong nhà của hệ thống, do đó không rõ liệu nó có thể thay thế điều hòa không khí truyền thống hay không. Bên cạnh đó, chi phí bảo trì cũng là một yếu tố cần được xem xét.

Được biết, mùa hè đang trở nên ngày càng nóng bức, khiến người dân trên toàn thế giới tìm kiếm những phương pháp mới để giải nhiệt. Ngoài giải pháp nói trên ở Trung Quốc, một trong những sáng kiến cũng nhận sự chú ý gần đây là hệ thống làm mát thụ động do các nhà nghiên cứu Ả Rập Xê Út phát triển, mặc dù vậy công nghệ này vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Yahoo Tech
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