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Không chỉ để làm phân, thân cây chuối còn có công dụng bất ngờ

Thứ Tư, 10:43, 15/07/2026
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VOV.VN - Sau khi thu hoạch quả, thân cây chuối thường bị bỏ đi để làm phân bón. Giờ đây, phần này có thể được tận dụng để tạo ra nhiều vật liệu giá trị.

Mặc dù cây chuối là cây thân thảo, không có thân gỗ, nhưng phần thân giả của nó thường bị bỏ phí hoặc thậm chí bị đốt cháy sau khi thu hoạch, trong khi nó có thể trở thành vật liệu hữu ích.

Theo một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên Journal of Natural Fibers, lượng chất thải này có thể lên tới khoảng 220 tấn cho mỗi hecta đất trồng chuối. Đây là một con số ô nhiễm đáng kể, nhưng các tác giả nghiên cứu cùng với những người có tư duy tiến bộ trong ngành dệt may đã đề xuất biến chất thải này thành vải.

khong chi de lam phan, than cay chuoi con co cong dung bat ngo hinh anh 1

Hiện nay, ngành công nghiệp dệt may thường bị lãng quên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu do con người gây ra. Trong khi giao thông vận tải và nông nghiệp thu hút phần lớn sự chú ý, ít ai nhận ra rằng quần áo chúng ta mặc cũng có tác động lớn đến môi trường. Ngành thời trang hiện là ngành tiêu thụ nước lớn thứ hai và chịu trách nhiệm cho khoảng 8% lượng khí thải carbon toàn cầu. Con số này dự kiến sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tương lai khi sản xuất dệt may tiếp tục tăng.

Một vấn đề nghiêm trọng khác là phần lớn hàng dệt may cuối cùng đều bị vứt bỏ, góp phần tạo ra vi nhựa trong môi trường. Vậy làm thế nào để nhân loại có thể kiềm chế xu hướng đáng lo ngại này? Lúc này, thân cây chuối trở nên vô cùng giá trị nhằm cung cấp sợi tự nhiên cho ngành dệt may.

Thân cây chuối trở thành vật liệu “vàng”

Quá trình biến đổi này không quá phức tạp. Sau khi thu hoạch chuối, thân giả sẽ bị nhổ bỏ để nhường chỗ cho vụ mùa mới. Mỗi thân giả trưởng thành có từ 20 đến 25 lớp bẹ lá, từ đó có thể chiết xuất xơ. Việc này có thể thực hiện bằng tay, nhưng để sản xuất hàng loạt, người ta sử dụng máy bóc vỏ. Tuy nhiên, xơ cần được tinh chế qua quy trình ngâm nước, trong đó các bó xơ được ngâm để vi khuẩn tự nhiên ăn hết phần mô thừa, chỉ còn lại các sợi xơ tinh khiết.

khong chi de lam phan, than cay chuoi con co cong dung bat ngo hinh anh 2
Sợi vải từ thân cây chuối bỏ đi được cho là có nhiều ưu điểm so với sợi bông

Công nghệ này đã được áp dụng trong sản xuất hàng loạt các loại vải khác, nhưng để tạo ra sự thay đổi thực sự, thế giới cần từ bỏ sự phụ thuộc vào bông - một loại cây tiêu tốn nhiều nước. Vải chuối không chỉ thân thiện với môi trường mà còn có nhiều ưu điểm vượt trội. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy vải chuối có khả năng chống rách cao hơn 22% so với vải bông, đồng thời có khả năng thoáng khí và độ bền kéo tốt hơn.

Kết quả nghiên cứu khá rõ ràng, nhưng giờ đây, chúng ta chỉ cần chờ xem liệu xu hướng thời trang bền vững này có được đón nhận hay không. Nếu vẫn còn nghi ngờ về chuối, hãy nhớ rằng chúng có thể là chìa khóa để phòng ngừa ung thư.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
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