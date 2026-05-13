Máy tính Dell tự khởi động lại liên tục khiến người dùng hoang mang

Thứ Tư, 07:00, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người dùng Dell phản ánh máy tính Windows 11 của họ liên tục gặp sự cố BSOD và khởi động lại sau bản cập nhật SupportAssist mới nhất.

Đáng chú ý, phần mềm SupportAssist được Dell cung cấp cho máy tính của hãng dường như là nguyên nhân chính gây ra lỗi BSOD và khởi động lại. Điều đó có nghĩa sự cố không liên quan đến bản cập nhật Windows 11 mà Microsoft phát hành mới đây.

Người dùng được khuyến cáo gỡ bỏ SupportAssist khỏi máy tính Dell và chờ giải quyết xong trước khi cài trở lại

Một thành viên diễn đàn Neowin, với nickname polo69, đã chia sẻ rằng họ gặp phải lỗi BSOD cứ sau khoảng 30 phút sau khi cập nhật phần mềm mới của Dell. Nhật ký sự kiện cho thấy có những lỗi nghiêm trọng dẫn đến việc hệ điều hành bị tắt nguồn đột ngột.

Phần mềm là nguyên nhân, Dell vẫn chưa đưa ra phản hồi

Người dùng MartinHBS2026 đã tiến hành phân tích vấn đề bằng công cụ gỡ lỗi WinDbg và phát hiện rằng nguyên nhân chính là do phần mềm SupportAssist của Dell. Người dùng này cho biết: “Phân tích bản ghi lỗi bằng WinDbg cho thấy SupportAssist đang gây ra sự cố! Tôi đã thử gỡ cài đặt SupportAssist nhưng vẫn gặp lỗi, vì vậy tôi đã gỡ cài đặt tất cả các thành phần liên quan đến nó, bao gồm plugin khắc phục sự cố và khôi phục hệ điều hành”.

Giải pháp đơn giản cho những ai gặp phải lỗi này là gỡ cài đặt hoàn toàn SupportAssist khỏi hệ thống. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên bản cập nhật SupportAssist của Dell gây ra sự cố tương tự; một sự việc tương tự đã xảy ra vào tháng 12.2024. Khi đó, người dùng đã tìm ra giải pháp hiệu quả bằng cách chạy chức năng “SupportAssist Scan hardware”, giúp khắc phục tình trạng treo máy và lỗi màn hình xanh.

Hiện tại, Dell vẫn chưa có phản hồi chính thức về vấn đề này, có thể do đội ngũ hỗ trợ không làm việc vào cuối tuần. Người dùng nên cân nhắc gỡ cài đặt SupportAssist hoặc thử nghiệm chức năng quét phần cứng để khắc phục sự cố.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Neowin
