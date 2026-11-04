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Máy tính Windows 10 cũng có thể cập nhật Windows 11 26H2

Thứ Tư, 07:00, 04/11/2026
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VOV.VN - Microsoft đã mở rộng phạm vi cập nhật Windows 11 26H2, giúp các máy tính đủ điều kiện nâng cấp, thậm chí đang chạy Windows 10.

Microsoft bắt đầu phát hành phiên bản Windows 11 26H2 đến người dùng phổ thông từ cuối tháng 9. Ban đầu, bản cập nhật được triển khai theo từng giai đoạn thay vì cung cấp đồng loạt cho tất cả thiết bị. Cách làm này giúp hãng kiểm soát rủi ro, hạn chế khả năng một lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến số lượng lớn máy tính cùng lúc, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp.

may tinh windows 10 cung co the cap nhat windows 11 26h2 hinh anh 1
Windows 11 26H2 đã đến tay người dùng các hệ thống tương thích

Hiện tại, Microsoft được ghi nhận đã hoàn tất quá trình mở rộng phạm vi phân phối. Tính đến ngày 28/10, Windows 11 26H2 đã có mặt trên tất cả thiết bị đủ điều kiện, bao gồm cả những máy tính Windows 10 và thuộc chương trình hỗ trợ mở rộng.

Microsoft xác nhận phiên bản 26H2 tích hợp các tính năng mới được công bố trước đó cho Windows 11 24H2 và 25H2. Bản cập nhật được phân phối thông qua công nghệ dịch vụ, giúp quá trình cài đặt diễn ra nhanh chóng hơn so với một số bản nâng cấp tính năng truyền thống.

Bản cập nhật Windows 11 26H2 có gì đáng chú ý?

Bên cạnh những tính năng mới, Windows 11 26H2 được kỳ vọng cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống. Một số thử nghiệm từ cộng đồng phát triển cho thấy hệ điều hành có thể được tối giản để hoạt động trên máy tính chỉ có 128 MB RAM khi sử dụng các công cụ tùy chỉnh của bên thứ ba.

may tinh windows 10 cung co the cap nhat windows 11 26h2 hinh anh 2
Màn hình thông báo nhận Windows 11 26H2 trên máy tính người dùng Windows 10

Tuy nhiên, đây không phải cấu hình yêu cầu chính thức của Microsoft và cũng không phản ánh trải nghiệm Windows 11 thông thường. Người dùng phổ thông vẫn cần đáp ứng các yêu cầu phần cứng của hệ điều hành tối thiểu là RAM 4 GB, mặc dù ngay cả con số RAM 8 GB cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Việc phân phối rộng rãi phiên bản Windows 11 26H2 cũng giúp những người đang sử dụng Windows 10 có thêm lựa chọn chuyển sang hệ điều hành mới, miễn là thiết bị đáp ứng điều kiện nâng cấp.

Cách đơn giản nhất để cập nhật Windows 11 26H2 trên các hệ thống tương thích là truy cập Settings, chọn Windows Update và thực hiện kiểm tra các bản cập nhật mới. Người dùng cũng có thể bật tùy chọn “Get the latest updates as soon as they're available” để nhận các bản cập nhật mới ngay khi Microsoft cung cấp.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Neowin
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