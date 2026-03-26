Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

Thứ Năm, 06:36, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một bồi thẩm đoàn tại bang California ngày 25/3 đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, xác định Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm dân sự do sơ suất trong việc thiết kế các nền tảng trực tuyến có tính gây lệ thuộc, từ đó gây tổn hại cho một người dùng khi còn là trẻ vị thành niên. 

Đây được xem là lần đầu tiên các công ty mạng xã hội lớn bị một bồi thẩm đoàn Mỹ kết luận phải chịu trách nhiệm trong một vụ kiện liên quan trực tiếp đến cáo buộc “nghiện mạng xã hội”, mở ra nguy cơ pháp lý lớn hơn cho toàn bộ ngành công nghệ Mỹ.

Nguyên đơn trong vụ việc là một phụ nữ 20 tuổi. Theo lập luận được bồi thẩm đoàn chấp nhận, các đặc điểm thiết kế trên những nền tảng như Instagram, Facebook của Meta và YouTube của Google đã thúc đẩy việc sử dụng kéo dài trong giai đoạn niên thiếu, đồng thời làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tinh thần.

Bồi thẩm đoàn quyết định Meta và YouTube phải bồi thường tổng cộng 3 triệu USD cho nguyên đơn, trong đó Meta gánh 70% trách nhiệm, còn YouTube chịu 30%. Bồi thẩm đoàn cũng cho rằng hai công ty này có thể tiếp tục phải đối mặt với khoản bồi thường mang tính trừng phạt trong giai đoạn xét xử kế tiếp.

Phán quyết trên được đánh giá là có thể tạo tiền lệ lớn cho hàng trăm vụ kiện tương tự đang chờ được xét xử tại Mỹ. Trước đó, một thẩm phán liên bang ở California đã bác đề nghị đình chỉ của Meta, YouTube, TikTok và Snap trong các vụ kiện do cá nhân khởi xướng, đồng thời cho phép nhiều vụ kiện của các bang tiếp tục được triển khai. Các vụ việc này đều xoay quanh cáo buộc rằng các nền tảng công nghệ đã xây dựng sản phẩm theo hướng kéo dài tương tác, nhưng không cảnh báo đầy đủ về các rủi ro đối với thanh thiếu niên.

Sau phán quyết mới nhất, Meta cho biết, không đồng ý với kết luận của bồi thẩm đoàn và đang xem xét các lựa chọn pháp lý. Google, công ty mẹ của YouTube, cũng bác bỏ các cáo buộc và dự kiến kháng cáo.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Meta đã đóng gần 550 nghìn tài khoản của người dưới 16 tuổi tại Australia

VOV.VN - Quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã được đưa vào thực thi trong 1 tháng tại Australia. Trong thời gian này, Meta công ty sở hữu các nền tảng Facebook, Instgram và Threads đã đóng hơn 550 nghìn tài khoản của những đối tượng này.

Meta sẽ bắt đầu đóng các tài khoản thanh thiếu niên ở Australia

VOV.VN - Gã khổng lồ công nghệ Meta đã thông báo với những người dùng Instagram và Facebook dưới 16 tuổi về việc đóng tài khoản khi lệnh cấm mạng xã hội ở Australia chính thức có hiệu lực.

YouTube siết chặt hơn nữa đối với các trình chặn quảng cáo

VOV.VN - Vào sáng sớm thứ Sáu (7/11) - theo giờ Mỹ, nhiều người dùng YouTube đã gặp khó khăn trong việc tải video, dường như bắt nguồn từ trình chặn quảng cáo.

