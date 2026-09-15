Một chiếc MacBook Air 6 năm tuổi được Apple đổi miễn phí lên bản M5

Trong một động thái gây bất ngờ, Apple đã quyết định cung cấp chiếc MacBook Air M5 cho một khách hàng như một sự thay thế miễn phí cho chiếc MacBook Air Retina 2020 của họ. Động thái này không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ của sản phẩm mới mà còn khẳng định dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng nổi tiếng của gã khổng lồ công nghệ Cupertino.

MacBook Air M5 hiện đang có giá 1.299 USD

Người dùng Reddit với tên gọi “simalary44” đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi gọi điện đến bộ phận hỗ trợ của Apple. Mặc dù chiếc MacBook Air 2020 của anh đã được dán nhãn “cổ điển” và gần như không còn khả năng sử dụng do pin đã hỏng, anh vẫn quyết định thử vận may. Sau khi chờ đợi, một cố vấn cấp cao thông báo rằng anh sẽ được nâng cấp lên MacBook Air M5 13 inch với cấu hình ấn tượng: RAM 16 GB, ổ SSD 512 GB, cùng với CPU và GPU 10 nhân.

Đáng chú ý, chiếc MacBook Air Retina mà simalary44 sở hữu vẫn đang được hưởng chính sách bảo hành Apple Care. Để được đổi miễn phí, người dùng được thông báo cần phải xóa chức năng Find My trên MacBook Air Retina, đồng thời đăng xuất khỏi iCloud và xóa toàn bộ dữ liệu.

Do phiên bản MacBook Air M5 hiện đang được bán với giá 1.299 USD trên các trang thương mại điện tử như Amazon, simalary44 không kỳ vọng vào sự may mắn này. Tuy nhiên, hình ảnh được đăng tải bởi chính người dùng Reddit này là bằng chứng cho thấy Apple đã thực hiện đúng thỏa thuận của mình.

Nội dung thư từ Apple gửi cho vị khách hàng may mắn

Được biết, đây không phải là trường hợp hiếm hoi mà Apple đã làm. Trước đó, một chủ sở hữu MacBook Pro 2018 đã được bồi thường bằng chiếc MacBook Pro 16 inch M4 Max trị giá 4.000 USD mà không phải trả thêm chi phí nào. Một khách hàng khác cũng đã được thay thế chiếc MacBook Pro 2019 chạy chip Intel bằng phiên bản M5 miễn phí.

Những hành động này cho thấy Apple luôn đặt khách hàng lên hàng đầu và sẵn sàng làm mọi cách để giữ chân người dùng.